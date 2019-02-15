謝和弦道歉熊仔、周湯豪：原諒我！　「雙頰凹陷病容」曝光

記者田暐瑋／綜合報導

謝和弦（阿扣）作風直率，受到大票粉絲喜愛，過年期間因為罹患「雙相情緒障礙症」，緊急暫停工作入院治療，近日似乎是病情好轉，15日發文向曾嗆聲過的周湯豪和熊仔道歉：「見到我我讓你揍！原諒我失控！」而他也難得曝光近況，只見臉頰微微凹陷，臉色頗為蒼白，看起來又瘦了不少。

謝和弦和周湯豪15歲就認識，建立起深厚交情，但1月他卻點名對方是「裝逼ABC」、「周湯豪再裝嘛」，之後連好兄弟熊仔都被他diss，15日他發文向兩位好友道歉，「湯豪熊仔對不起，傷你因為我愛你，打了一架為兄弟，期盼有天能合體#見到我我讓你揍#要好大家一起GO#請原諒我失控#哈們」。

▲謝和弦道歉熊仔和周湯豪。（圖／翻攝自謝和弦、熊仔、周湯豪臉書）



發現自己是因為罹病，才會出言傷了兄弟們，謝和弦對此很自責，發文希望能得到好友們原諒。事實上，先前熊仔被嗆時，特地寫了一首詞回敬，許多人以為他會「嗆爆」對方，但細看詞的內容，其實滿滿都是心疼與不捨，知道謝和弦心理上出了狀況，開頭就寫著「Hope U Get Better」（希望你好起來）。

▲謝和弦。（圖／翻攝自謝和弦臉書）



謝和弦近日也接連在IG限時動態PO出近況影片，只見他對著鏡頭唱著歌，情緒看起來穩定許多，但臉頰比入院前還要凹陷，臉色也頗為蒼白，似乎是受了不少折磨，讓粉絲相當心疼，紛紛留言力挺「等著你回來」、「加油，健康最重要」、「能誠心誠意道歉很棒了」。

▲謝和弦雙頰凹陷。（圖／翻攝自謝和弦IG）