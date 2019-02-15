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處女臉上長肉球！醫「一句嘴砲毀她30年」　自卑哭了：我怕害到別人

記者田暐瑋／綜合報導

不經意的一句話有可能影響一個人的一生！一名42歲的女子因為月經異常，又有乳癌病史，且單身至今沒有性經驗，醫生看到她身上有斑點，臉上還有一些肉瘤，沒想到她卻突然泛淚，一問之下才知道她因為這些病症，在10幾歲時被醫師斷言：「妳不要嫁人，這會禍延下一代！」從此她不敢交男友，一輩子都活在陰影中。

婦產科醫師陳保仁在《醫師好辣》分享看診經驗，某次有位42歲女病患因為月經異常來看診，但考慮到她過去有乳癌病史，擔心吃藥會引起荷爾蒙刺激，因此無法開藥，陳保仁後來發現她身體上長出許多小斑點，也就是所謂的咖啡牛奶斑，臉上還有一些肉瘤，是屬於神經纖維瘤。

▲陳保仁分享看診經驗（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲陳保仁分享看診經驗（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

陳保仁當時看到這些病症，就順便問了一下：「這大概小時候就有？」沒想到女子突然眼眶泛淚，讓陳保仁嚇了一跳，後來才知道這女子10幾歲時曾看過皮膚科，但當時的醫生竟告訴她：「妳一輩子沒救了！妳也不要嫁人，會禍延到下一代。」也因為這次的看診，造成女子一輩子的陰影，不敢交男友就怕禍害到別人。

因為擔心會連累到別人，女子自此不敢再交男朋友，也沒有性經驗，陳保仁好奇家人沒有帶她到其他醫院看診？女子表示，從小父母離異，媽媽在她高中時就過世，和弟弟相依為命長大，沒辦法也不知道找人幫忙，陳保仁感嘆女子的遭遇，也導正她的觀念，鼓勵女子雖然到了這年紀生育有困難，但還可以尋找幸福。

▲陳保仁分享看診經驗（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲陳保仁分享看診經驗（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

事實上，神經纖維瘤平均5000至7000人中就有一人罹患，並不是罕見疾病，也不會影響生育能力，但也的確會遺傳，大部分由神經纖維瘤生成的腫瘤都是良性的，只有少部分會發展成惡性，目前沒有有效的治療方法，只要不壓迫到神經或是造成生活上的不便，一般醫生都建議定期追蹤即可。

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