小周周長大美呆！「五官100％複製周杰倫」正面曝光　網萌翻：終於看清楚

記者田暐瑋/綜合報導

周杰倫日前結束拉斯維加斯的《地表最強2》的演唱會,馬上前往紐約和參加時裝周的昆凌會合,情人節這天他抱著寶貝女兒小周周和兒子Romeo拍照,雖然他還是後製替兒女戴上墨鏡,但已是兩個小孩第一次「正面面對鏡頭」的照片,才發現小周周的嘴巴和他幾乎一個模子刻出來,Romeo則是像極了媽咪昆凌。

昆凌15日在IG分享一家人到中央公園的照片,只見周杰倫一手抱著女兒小周周、一手抱著兒子Romeo,展現超Man爸爸力,小周周小小的右手高舉,比出ya的姿勢,露出開心笑容,相較於一旁只是淡定微笑的弟弟,看起來是個個性相當活潑的小女孩。





▲小周周的模樣被指和周杰倫超相像。(圖/翻攝自IG)

不同於以往兩個小孩都只以側面或是後腦勺入鏡,這是小周周和Romeo第一次「正面面對鏡頭」,雖然眼睛還是被後製的墨鏡遮住,但鼻子和嘴巴仍看得出遺傳到爸媽的優良基因,尤其是網友發現小周周的嘴巴、鼻子和周杰倫幾乎一模一樣,Romeo則是和昆凌比較相似,長相相當清秀帥氣。

▲周杰倫。(圖/翻攝自IG)

周杰倫在情人節這天沒有放上和昆凌的合照,而是只PO出抱著女兒小周周的照片,就連兒子都沒現身,寫下:「It’s also Valentine’s Day with my babygirl~」並hashtag「前世情人」,讓網友笑虧他偏心,「又忘記了自己有個兒子的事」、「弟弟呢」、「地表最強小三」。

▲周杰倫。(圖/翻攝自IG)