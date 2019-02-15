小周周長大美呆！「五官100％複製周杰倫」正面曝光　網萌翻：終於看清楚

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫日前結束拉斯維加斯的《地表最強2》的演唱會，馬上前往紐約和參加時裝周的昆凌會合，情人節這天他抱著寶貝女兒小周周和兒子Romeo拍照，雖然他還是後製替兒女戴上墨鏡，但已是兩個小孩第一次「正面面對鏡頭」的照片，才發現小周周的嘴巴和他幾乎一個模子刻出來，Romeo則是像極了媽咪昆凌。

昆凌15日在IG分享一家人到中央公園的照片，只見周杰倫一手抱著女兒小周周、一手抱著兒子Romeo，展現超Man爸爸力，小周周小小的右手高舉，比出ya的姿勢，露出開心笑容，相較於一旁只是淡定微笑的弟弟，看起來是個個性相當活潑的小女孩。





▲小周周的模樣被指和周杰倫超相像。（圖／翻攝自IG）

不同於以往兩個小孩都只以側面或是後腦勺入鏡，這是小周周和Romeo第一次「正面面對鏡頭」，雖然眼睛還是被後製的墨鏡遮住，但鼻子和嘴巴仍看得出遺傳到爸媽的優良基因，尤其是網友發現小周周的嘴巴、鼻子和周杰倫幾乎一模一樣，Romeo則是和昆凌比較相似，長相相當清秀帥氣。

▲周杰倫。（圖／翻攝自IG）

周杰倫在情人節這天沒有放上和昆凌的合照，而是只PO出抱著女兒小周周的照片，就連兒子都沒現身，寫下：「It’s also Valentine’s Day with my babygirl～」並hashtag「前世情人」，讓網友笑虧他偏心，「又忘記了自己有個兒子的事」、「弟弟呢」、「地表最強小三」。

▲周杰倫。（圖／翻攝自IG）