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《玩命關頭》韓哥的死有玄機？　外傳編劇「幫反派洗白」

記者許瑞麟／綜合報導

《玩命關頭》外傳電影《玩命關頭：特別行動》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）正在拍攝中，外界最關注的，莫過於傑森史塔森（Jason Statham）所飾演的戴克蕭，過去殺了由姜成鎬（Sung Kang）所飾演的韓哥要如何洗白，對此，編劇Chris Morgan近來便做出解釋。

Chris Morgan自2006年的《玩命關頭 3：東京甩尾》開始，到2017年的《玩命關頭8》，都擔任編劇，接受《IGN》專訪時，被問到戴克蕭殺了韓哥，雖然大家都喜歡傑森史塔森，但這角色是否有點太糟糕了？

《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》。（圖／《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》劇照）

▲《玩命關頭：特別行動》。（圖／《玩命關頭：特別行動》劇照）

「我會告訴你，我很喜歡你的問題，也很愛這種困境，喜歡角色的大幅擺動，接著發現在他們身上發現不知道的新事物，觀察他們在我們不知道的方向下成長，他的確糟糕，我同意你，我不想太早透露一些事，但我們討論過了，有一個計劃，我覺得人們未來會感到滿意。」Chris Morgan的一番話，似乎暗指韓哥的死，似乎不如表面上看來那麼簡單。

至於如何讓巨石強森（Dwayne Johnson）所飾演的Hobbs和戴克蕭合作禦敵，Chris Morgan強調這2個角色並不討厭對方，反而在第8集中合作成功，做好自己分內的工作，而凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）飾演蕭的妹妹「Hattie Shaw」，便是他們能夠進一步團結的關鍵。

《玩命關頭》姜成鎬（Sung Kang）。（圖／《玩命關頭》劇照）

▲▼韓哥是粉絲相當喜愛的角色。（圖／《玩命關頭》系列電影劇照）

《玩命關頭》又玩詐死？「韓哥會復活嗎」編劇來解答。（圖／《玩命關頭》劇照）

此外，他也談到正傳和外傳的差別，總算可以有時間和心力專注在2個角色上，了解其背景、家庭等，在快速拓展電影世界觀下，可以更了解這些角色，對於《玩命關頭》能擴大發展外傳抱持樂觀態度。

《玩命關頭：特別行動》將於8月2日在台灣上映。

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玩命關頭, 外傳, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, 玩命關頭：特別行動

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