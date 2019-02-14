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《暮光之城》10年挑戰！貝拉重逢狼人雅各「都有穩交女友」

克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）和泰勒洛特（Taylor Lautner）。（圖／翻攝自CJ Romero IG）

▲克莉絲汀史都華參加和泰勒洛特（中）生日趴。（圖／翻攝自CJ Romero IG）

記者許瑞麟／綜合報導

距離《暮光之城》首集電影上映已經10年，雖然該系列已經在2012年劃下句點，仍是不少死忠粉絲心中的經典之作，片中演員現在各自在好萊塢有所成就，私下也保持緊密聯繫，近來克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）和泰勒洛特（Taylor Lautner）便團聚，讓大批影迷興奮不已。

由泰勒洛特飾演的狼人雅各，不同於男主角羅伯派汀森（Robert Pattinson）所飾演的愛德華擁有俊美氣質，反而是擁有一身健壯肌肉，深情守護著女主角貝拉。

克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）和泰勒洛特（Taylor Lautner）。（圖／翻攝自泰勒洛特、Tay Dome IG）

▲泰勒洛特和女友Tay Dome。（圖／翻攝自泰勒洛特、Tay Dome IG）

11日泰勒洛特舉辦了一場27歲的生日派對，邀請了眾多親友到場慶祝，當中便包括克莉絲汀史都華。照片中，泰勒洛特戴著帽子，蓄著鬍子，克莉絲汀史都華則緊靠在他的肩膀上，同框的還有他們的髮型師好友CJ Romero。

這場慶生派對也可以看到泰勒洛特的現任女友Tay Dome，忙著招呼大家，頗有女主人架勢，到場的還有克莉絲汀史都華的女友Sara Dinkin。

泰勒洛特這幾年積極轉戰小螢幕，演出英國喜劇影集《傻鳩女婿》（Cuckoo），10年過去，他看起來雖然沒有太大變化，仍增添不少男人味。影迷也相當興奮，期待他和克莉絲汀史都華未來還能夠合作。

《暮光之城》貝拉和雅各聚首。（圖／《暮光之城》劇照）

▲▼雅各在電影中癡情守護貝拉。（圖／《暮光之城》劇照）

《暮光之城》貝拉和雅各聚首。（圖／《暮光之城》劇照）

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暮光之城, 克莉絲汀史都華, Kristen Stewart, Taylor Lautner

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