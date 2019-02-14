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《哈利波特》遲早會重啟！　丹尼爾：我確定會有別的版本

《哈利波特》丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）。（圖／《哈利波特》系列電影劇照）

▲丹尼爾雷德克里夫飾演的哈利波特深植人心。（圖／《哈利波特》系列電影劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

由丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）主演的《哈利波特》系列電影雖然已經畫下句點，仍是魔法迷的經典鉅作，之後更推出相關電影、舞台劇、小說等，近來他受訪時卻表示，《哈利波特》一定會拍攝新的版本，一番話引起粉絲熱議。

丹尼爾雷德克里夫近來忙著宣傳TBS喜劇影集《Miracle Workers》，向《IGN》透露，「任何有不錯劇本的計畫，我都願意參與其中，我可以完全理解為什麼有些導演會猶豫是否把我放進一個系列作品中，因為我有很多來自於另一個系列的包袱，所以我懂為何這會讓大家不想這樣做。」但如果成真，他會很開心能加入另一個系列電影。

丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹尼爾雷德克里夫積極挑戰不同類型作品。（圖／達志影像／美聯社）

此外，丹尼爾雷德克里夫還提到，「肯定會有其它版本（《哈利波特》），我知道在我這輩子我不是最後一個哈利波特，已經有了更多。」像是Jamie Parker和Gareth Reeves都在《哈利波特－被詛咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child）舞台劇中飾演過哈利波特。

「看著這些電影能在大家心裡停留多久很有趣，感覺很神聖，但那光芒在某些時刻會消退的，如果他們重啟拍攝、再做一次那些電影或拍成影集，我想會很有趣，我會很樂意收看。」雖然他一度想急甩哈利波特的影子，但他過去曾說過，如果有機會，仍願意回歸演出。

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哈利波特, 丹尼爾雷德克里夫, Daniel Radcliffe

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