羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」

記者傅家妤／綜合報導

藝人羅志祥18日晚間突宣布，往後將退出創立了12年的潮牌「STAGE」，消息震驚眾人，隨後STAGE Group也在臉書發表聲明證實了此事。而羅志祥經紀人小霜稍早則在微博上透露，羅志祥之後將另外創立「屬於他真正的品牌」，而品牌的名稱就叫「Gotnofears（無懼）」。

▲羅志祥將創立屬於自己的新品牌。（圖／翻攝自微博／羅志祥、小霜）

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羅志祥18日在IG限時動態發文，「因為未來不同生涯規劃，即日起本人全面退出STAGE這個品牌，將交由和我一起打拼的兄弟、也是台獅公司的執行長張子文以及董事陳玉慧全權掌舵，也請所有朋友繼續支持STAGE。」

▲羅志祥宣布退出STAGE。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）

而STAGE Group也同一時間在官方臉書發出聲明證實，感謝羅志祥多年的投資、協助經營，稱對方雖沒有實際參與經營，「但是對於STAGE服飾品牌推廣、從無到有，到現在成為知名服飾品牌，功不可沒，本公司也深感與有榮焉。」對於羅志祥退出自己所創立的品牌，粉絲都感到非常震驚，但依舊祝福。

▲羅志祥經紀人發文。（圖／翻攝自微博／小霜）

不過，羅志祥的經紀人小霜稍早在微博上釋出重磅消息，稱羅志祥將創立屬於自己的另一品牌「Gotnofears（無懼）」，要粉絲期待。事實上，羅志祥過去曾多次在訪談中提及，自己的座右銘就是「Gotnofears」，他也曾分享這句話理念的由來：「了解我的人應該都有印象，我從很早以前就開始說這句話了，最開始是因為工作上遇到了一個很大的挑戰，那段時間常常會心情煩躁總是擔心些什麼，後來有一天腦海裡忽然迸出這句話 。」就變成座右銘，不但陪伴他度過很多艱難時期，更轉化為動力，所以想將此能量傳給所有人。