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玖壹壹春風洗頭「印度拉茶」式沖水　熊熊慘叫：你在洗臉喔！

記者林彥君／台北報導

「本土天團」玖壹壹在今（18日）播出的《RUN新聞》中帶大家體驗「玖壹壹在台中的故事」，熊熊和KID笑說，演唱會上的玖壹壹看起來很帥氣，但上節目被惡搞，之前玖壹壹在節目中糗扮無臉男、畫像，這次決定要讓玖壹壹帥一波。

▲▼RUN新聞。（圖／ETtoday）

▲節目中，春風幫熊熊洗頭。（圖／ETtoday）

在遊戲關卡中，玖壹壹要拜訪台中人開的店，剛好春風有開髮廊，熊熊自願躺在洗頭躺椅上讓春風「大顯身手」，春風先跑出去吃東西，之後隨手拿起一塊蛋糕，往熊熊嘴裡塞，接著粗魯的沖水，讓熊熊笑說：「你在洗臉喔？我好痛苦，感覺衣服都快要濕掉了，洗髮精跑進眼睛了啦！」

▲▼RUN新聞。（圖／ETtoday）

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▲熊熊被惡搞，臉上被貼塑膠片。（圖／ETtoday）

春風霸氣沖水，還使出「印度拉茶」招式，水沖到熊熊的眉毛，讓熊熊臉上的妝都快被沖花，「根本幫我卸妝。」玖壹壹搞笑把洗頭用的透明防水片貼滿熊熊整張臉，讓熊熊洗個頭驚聲尖叫。頭髮沖完水，春風要幫熊熊吹乾頭髮，沒想到吹風機一直打不開，一旁的KID拿著插頭和春風相視而笑，全場笑翻。

▲▼RUN新聞。（圖／ETtoday）

▲春風（左3）帥氣的拿蓮蓬頭遠距離沖水。（圖／ETtoday）

玖壹壹在節目中也挑戰卡丁車競賽，3人各開一台卡丁車，KID和熊熊則共乘一台，4台車在車道上飆速，熊熊一路緊抓把手，KID笑說：「大家小心，不要在熊熊前面！」健志一路領先，洋蔥則在最後慢速前進，春風則因連續2次轉彎過頭，和其他人拉開差距，最後由健志第一。

▲▼RUN新聞。（圖／ETtoday）

▲玖壹壹上節目闖關。（圖／ETtoday）
 

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