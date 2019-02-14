《性愛自修室》劇評：這才是我們需要的性教育

文／彭紹宇

Netflix自製網劇《性愛自修室》（Sex Education）自1月開播以來，在社群媒體上掀起一波討論度，這部名字讓人有點卻步的英劇，除了在IMDb獲得8.5高分，也在爛番茄上獲得91%的高新鮮度。

看似是一部寫著大大十八禁的校園喜劇，其實想探討的不僅於此，尺度雖然大膽，在首集開始幾分鐘便有男女性愛場面，卻沒有使戲劇模糊焦點，反而以輕鬆詼諧的敘事手法，時而夾雜嚴肅議題，藉由不同個案彷彿也讓觀眾走入那間「性愛診療室」。

在學校裡不怎麼起眼也不想獲得注目的壁花男孩Otis（Asa Butterfield飾），他的母親（Gillian Anderson飾）是位出過書的性愛診療師，從小耳濡目染之下，Otis對於性擁有比同儕更深入的理解，儘管他還是個連手淫都不會的處男。

唯一知道這件事的人是他在學校最好的朋友Eric（Ncuti Gatwa飾），Eric是個眾所皆知的出櫃男同志，來自一個黑人移民後裔家庭，總是繽紛的穿著表現了他的樂觀與外放，然而自信外表之下，其實是在校園被恐同者霸凌，在家庭也被亟欲融入社會的父親所不理解。

一切契機來自一位外型高冷兇悍的女學生Maeve（Emma Mackey飾），在校園中流傳許多關於性方面不堪入耳的謠言，因為Maeve嗅到「性愛診療室」的商機，讓看似不同世界的幾個人走入彼此的生活當中。

「大家滿腦子都是性愛的事，計畫性愛的事，或正享受其中。」

在費洛蒙高漲的高中校園，這些少男少女對於性的認知仍不完全成熟，然而這些性事不只在東方被視為禁忌，在西方也是個令人羞於啟齒的領域。保險套的戴法、男女性器官的名稱，這些課堂上儘管有教的知識，多數時候淪於交差了事。

然而在性教育的世界裡，有更多東西是我們在課本中找不到答案的，那些所謂「等你長大後就會自然瞭解」的事是什麼，青少年沒有這樣一個性愛診療室，他們只能從網路上找到或對或錯的答案。

雖然調性是喜劇，《性愛自修室》處理的性議題廣度與深度是很令人欣賞的，對於還沒發生性關係的焦慮，或是無法享受一段性愛過程，以及從性愛的角度解讀友情與愛情的微妙差異。

當然很大部分探討性傾向與自我認同，劇裡出現不同樣貌的男同志、女同志，都存在著壓抑情感的共同寫照，也不避諱地描述家庭關係對成長的影響，與家長嘗試介入子女私領域的那條難以捉摸的界線。

這部戲劇告訴我們性愛並不可恥，每個人都該找到能讓自我感到愉悅的方式，卻也同時告誡我們，性愛伴隨著責任，不僅僅是男歡女愛，一段逾越道德的性愛可能會造成親人永久的傷疤，而那場年輕媽媽們的墮胎戲，更讓我們知道，一旦沒有好好重視或保護自己，性愛也能是包裹著糖衣的毒藥。

大多數的我們都不夠了解自己的身體，甚至演變成不喜歡自己的身體，因為父權思想、社會結構或單純沒有機會接觸而導致的恐懼，這不僅僅是青少年專屬的煩惱，將性的外衣脫去，何嘗不也是一段理解自我的過程。

我們會發現，性的問題最終都得訴諸內心，只是社會讓我們覺得討論性慾是可恥的，因此大多數人都選擇不說，儘管它是如此切身。

被稱為性愛診療師的Otis其實也沒有多麼高深的道理，他只是不斷地傾聽，然後教會我們如何與自己的身體和解，正因沒有傾聽，何來溝通？

然而傾聽容易嗎，一點也不，正如去年的公投結果或許就告訴我們，台灣社會依然還處於泥淖當中，默許對於性教育的噤聲將延續社會對性議題的逃避，霸凌將更無法避免，對性愛的錯誤觀念也將無從修正，自我認同的冤枉路也得一走再走。

我們要的不只是這樣一間「性愛診療室」，而是一套真正成熟且涵蓋任何面向的「Sex Education」（性教育）。

●彭紹宇：

政大外交系學生，現為自由影評人，認為電影傳達生活的本質，也是生命的延續，因為從電影得到許多，也希望介紹好電影給更多人。在各大媒體都曾發表文章，目前於ETtoday韓娛版開設專欄「彭紹宇看韓國」。看更多請至部落格【彭紹宇】