《角頭3》古天樂、春風確定演出！　「香港人熱迎」他心寒：不拿文化部半毛錢

娛樂中心／綜合報導

電影《角頭2：王者再起》2018年奪下國片票房亞軍，監製張威縯16日突公開《角頭3》故事大綱及演員，沒想到除了鄭人碩、王識賢、高捷等原班人馬之外，還驚見古天樂、孫紅雷、陳偉霆等香港及大陸大咖演員，張威縯透露片子拉到香港太陽城娛樂資金，相較過去總被台灣文化部回絕補助金申請，讓他很無奈。

▲▼玖壹壹春風和香港金像獎影帝古天樂、香港演員陳偉霆都出現在《角頭3》演員表上。（圖／翻攝自IG、CFP、微博）

張威縯在個人臉書上宣布《角頭3》成形，公開演員表和大綱，沒想到演員表中驚喜出現古天樂、孫紅雷、陳偉霆等香港及大陸大咖演員，還有天團玖壹壹成員春風都將參與演出，張威縯興奮地說：「台灣角頭文化、香港太陽城娛樂一起打天下！……自稱是台灣電影人們，我跟你們拼一下！《角頭3》絕對不會拿文化部半毛錢。」

▲張威縯呼籲台灣影視圈要團結、互相幫忙，而不是互相攻擊。（圖／記者季相儒攝）

據《自由時報》報導，原來張威縯透露，過去《角頭》系列電影向文化部申請補助全都遭拒絕，反倒是香港投資方很熱情，「無論電影圈或政府，但為什麼我們台灣文化需要靠別人來支持？」他認為若能向韓國電影學習，放眼全球市場，且自己人互相團結幫忙，台灣的影視產業才能真的走出小圈圈。