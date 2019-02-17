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停紅燈滑手機「被警拿燈照」！　女星呆愣收罰單...一看金額傻眼

記者楊蕎綺／綜合報導

許多民眾在停等紅燈時，為了打發這幾十秒的時間，有人發呆、聽音樂，或是跟朋友聊天解悶，但汽車未熄火，駕駛人就拿手機出來，可是違規的。女星謝麗金日前就在停紅燈時，拿起手機看E-mail，結果被警察用手電筒照射示意檢察，她驚魂未定地說：「當然違規是我錯，但我不知道規矩，可以給我一次機會嗎？」

▲▼謝麗金表示，會幫孫安佐祈福。（圖／取自謝麗金臉書）

▲謝麗金不知停車等紅燈期間看手機是違規行為。（圖／翻攝自謝麗金臉書）

謝麗金17日在臉書上透露，她在開車停紅燈等待時，拿出手機查看Email，沒想到就在此時被警察拿手電筒照射，她有點被嚇到但還是搖下車窗，接受對方盤問基本資料，她說自己完全沒有多說、多問的空間，只有最後來得及問一句：「請問罰多少？」不過警察只回應：「我只是執法人員不知道。」就離開她所在的快車道。

謝麗金停紅燈滑手機被開單。（圖／翻攝自謝麗金臉書）

▲謝麗金分享被開單經過。（圖／翻攝自謝麗金臉書）

謝麗金坦承自己不清楚規定和罰則，以為邊開邊看手機才算違規，「今天才知道停紅燈也不能看手機，我會乖乖繳罰單的，但整個過程真的很嚴肅......真的可以輕鬆提醒我們並開單，不要好像犯了大錯、處了罰再一走了之。」過程讓她回想起來還「心臟嚇嚇跳」。

▲▼手機放在車上不論遇冷遇熱都會讓手機的螢幕壞掉。（示意圖／達志影像）

▲汽車駕駛人於行駛道路時玩手機，依規定可處3000元罰鍰。（示意圖／達志影像）

依道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處3000元罰鍰。 簡單來說，未熄火玩手機，罰錢；熄火玩手機，沒事，但切記不能違規停車。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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謝麗金, 滑手機, 紅燈

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