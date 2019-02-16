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結婚18年像熱戀！　袁詠儀逛街…張智霖一路緊牽「4寵妻細節」甜炸

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星袁詠儀2001年嫁給張智霖，育有1個寶貝兒子魔童（Morton），家庭生活幸福美滿。夫妻倆不久前迎來結婚18周年，私底下互動仍宛如熱戀中情侶，散發出粉紅氛圍，日前被目擊一起逛街時，男方自然地做出4個暖心小舉動，溫馨又有愛的相處模式，讓人羨慕不已。

▲袁詠儀與張智霖相戀27年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

▲袁詠儀與張智霖相戀27年、結婚18年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

袁詠儀與張智霖相戀27年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔，8日迎來結婚18周年，當時剛好逢遇過年連假，帶著兒子一起飛往日本北海道過年，兼慶祝紀念日，14日逢育西洋情人節時，更甜蜜送上玫瑰花放閃，

▲袁詠儀與張智霖相戀27年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔。（圖／翻攝自Facebook／張智霖）

▲袁詠儀與張智霖相戀27年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔。（圖／翻攝自Facebook／張智霖）

▲袁詠儀、張智霖日前帶著兒子飛往北海道旅行，慶祝結婚18周年。（圖／翻攝自Facebook／張智霖）

▲袁詠儀與張智霖相戀27年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔。（圖／翻攝自Facebook／張智霖）

▲袁詠儀與張智霖相戀27年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔。（圖／翻攝自Facebook／張智霖）

▲張智霖情人節送花給袁詠儀。（圖／翻攝自Facebook／張智霖）

據香港《蘋果日報》報導，張智霖夫婦日前被目擊，現身香港利園商場逛街，幾乎全程十指緊扣，牽手過馬路時，他率先探頭察看是否安全，至於逛街時的路線，則完全聽從老婆心意，過程中也幫忙背起老婆所有行囊、提袋，而當太太忙著血拼時，他也默默在附近閒晃、耐心等候，寵妻細節羨煞眾人。

除此之外，張智霖近來和袁詠儀一起，參與陸綜《妻子的浪漫旅行2》錄製，在最新釋出的前導片中，他特地準備了露營車約會，想盡辦法要讓妻子說出「我愛你」3個字，才能過關，沒想到太太直率回說，「你太好了」、「我會讓你更幸福」，笑翻眾人，夫妻倆真實又有愛的互動，也閃瞎大票觀眾。

▲袁詠儀與張智霖相戀27年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

▲袁詠儀與張智霖相戀27年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

▲袁詠儀與張智霖私下互動甜蜜如初戀。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

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