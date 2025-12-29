ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
唐綺陽為他獻出第一次！　「跨界開金口」網讚：沒想到這麼會唱

記者黃庠棻／台北報導

靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲〈等不到的等〉，由占星專家「國師」唐綺陽首度跨界獻聲演唱，MV於昨（28）日上架後立刻在社群平台引發熱烈討論，粉絲驚喜直呼「聽到前奏就哭了，這歌會紅」、「不可能國師唱歌這麼好聽吧」、「聲音太有故事感」紛紛盛讚她的美聲為電影注入全新的情緒層次。

▲唐綺陽首度獻唱電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲唐綺陽首度獻唱電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

談到這次答應演唱的原因，唐綺陽坦言，《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽的熱情邀請與鼓勵，是她踏出這一步的關鍵「他一直覺得我有唱歌的能力，不應該被埋沒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐綺陽進一步分享，監製蔡意欽是自己的學弟，當初接到邀請時其實既意外又躍躍欲試，在對方的盛情之下，加上自己也想嘗試不同的創作形式，決定答應挑戰。

▲唐綺陽首度獻唱電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲唐綺陽與《啵me之我的青春住了鬼》電影監製蔡意欽。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

真正走進錄音室後，唐綺陽才發現這次經驗比想像中更緊張「錄音室裡所有細微的聲音都會被放得很大，一點小瑕疵都聽得很清楚。」再加上由金曲製作人陳建騏親自配唱，讓她一度有「獻醜」的壓力，所幸在對方溫柔而專業的引導下，她逐漸放下緊張，最終完成這次難得的音樂挑戰。

〈等不到的等〉是一首深沉內斂的抒情歌曲，以「等待」為題，描寫人在極度孤單與絕望中，仍選擇留下來、替自己守住一個交代的心境，歌詞巧妙結合電影劇中劇《寶釧》的意象，呼應「薛平貴與王寶釧」中「寒窯苦守十八冬」的情感原型，並揉合現代唱腔與歌曲聲調，讓古老的等待情懷轉化為貼近當代的情感獨白。

▲唐綺陽首度獻唱電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲唐綺陽首度獻唱電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

MV畫面則是唐綺陽在錄音室深情獻唱的畫面，與男女主角邵雨薇與初孟軒在劇中相遇、相知的片段交錯呈現，和歌曲情緒相互呼應。唐綺陽談到自己對〈等不到的等〉的理解，她認為這首歌與電影都承載著屬於舊時代的情感觀，「等待不難，難的是放棄。」

唐綺陽也分享，人生中真正放不下的，往往不是事件，而是所關心的人，而這些牽掛本身，其實也是一種幸福。最後她也推薦觀眾走進電影院「如果你對跨越時空、生死與情感的故事有興趣，歡迎來看《啵me之我的青春住了鬼》。」

▲唐綺陽首度獻唱電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲《啵me之我的青春住了鬼》男女主角邵雨薇與初孟軒。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

《啵me之我的青春住了鬼》由風暴國際股份有限公司出品，蔡意欽監製、陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、《影后》李雪、《不如海邊吹吹風》顏廷儒與「台版今田美櫻」陳昱廷等人共同演出。電影透過青春、鬼魅與劇場元素交織出一段遺憾與救贖的愛戀，將於2026年1月23日全台上映。

李聖傑突Cue曾國城合唱　他抱病「唱到咳出來」XD

