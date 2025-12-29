ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

成龍大罵房祖名！父子徹底斷聯
強烈大陸冷氣團元旦報到「下探7度」
跨年倒數！台北卡司一次看
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李國超 曹雨婷 阿信 家寧 陳喬恩 怪獸 戴佩妮 朱孝天

碧姬芭杜那首「最色法國歌」　背後的愛恨糾葛

▲1968年前往美國拍片的碧姬芭杜。

圖文／鏡週刊

法國女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）曾是一整個世代的「性感」代名詞，她的代表作《上帝創造女人》（And God Created Woman）曾在紐約小型的藝術電影影院，締造放映一年之久的紀錄，而同時間她所拍過的新片、舊片都同時一股腦在美國放映，而那是發生在1958年。

成功打造碧姬芭杜旋風的，是導演羅傑華汀（Roger Vadim），他日後也以同樣手法捧紅了珍芳達（Jane Fonda），到底是什麼法寶呢？就是以藝術片之名，行脫光衣服之實，在攝影機前大方展現女性的胴體，鏡頭中的女性既不是討好男性、也不是賣弄風情，而是對於自己的一絲不掛處之泰然，就算身處應該衣冠楚楚的環境。就這樣，碧姬芭杜成為當代自然美的先驅，從法國一路紅到美國，再成為全球性感的代名詞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

究竟《上帝創造女人》是如何逃過當年的電檢尺度，又能達到賣弄女性胴體之實？這就不得不多虧了羅傑華汀，他想出很多分明讓碧姬芭杜全裸、但是觀眾看不到的橋段，讓觀眾的想像力發揮到極致。追根究底，片中僅有一場全裸享受日光浴的戲，可以看得到碧姬芭杜的姣好身材，雖然這場戲在美國跟亞洲上映時都被剪掉了，有趣的是，沒有「全見版」反而更讓人趨之若鶩。

不過碧姬芭杜這個性感形象，從一開始就是男性所打造，羅傑華汀在1952年慧眼獨具，發掘了她、也娶了她、一心一意就把她打造成巨星，但等到她真正成名後，兩人卻各自心有所屬，漸行漸遠，終究分手。此後碧姬芭杜羅曼史多采多姿，總是不乏追求者。

碧姬芭杜成名後，成為法國新浪潮電影創作者的最愛，讓她徹底脫離了羅傑華汀的掌控；但在同時，她演出的許多好萊塢電影，就欠缺了代表性，或者全部靠著她的性感魅力撐場，堪稱毀譽參半。但唯一可以確定的是，她每次出場，就是最性感的那一位。

除了影壇，碧姬芭杜也灌錄唱片〈Je t'aime... moi non plus〉這首法文歌先在1967年發行，轟動一時，因為內容非常的「淫穢」。用今天的標準來看，就是「喘氣」「呻吟」跟更多的「喃喃自語」，全程都以法國香頌的調調進行！如果不去看歌詞，就只是覺得充滿法國情調的「哼哼哈哈」；但如果看了歌詞，就知道這是在影射女性的性高潮！

因為這首歌太色了，大家都以為他們是邊做愛邊灌錄的，遭到很多批評。更有趣的是，歌曲創作人塞吉甘斯柏（Serge Gainsbourg）當初是因為與碧姬芭杜交往寫的；但是到了1968年，他則改與英國女星珍柏金（Jane Birkin）約會，於是就改邀珍柏金重新灌錄翻唱（沒錯，珍柏金就是那位讓愛馬仕設計出柏金包的女人）。不料消息傳到碧姬芭杜耳裡，她不甘心這首歌被別人拿去唱了，還覺得珍柏金版本更為性感！果然在各種八卦助陣之下，珍柏金版本的〈Je t'aime... moi non plus〉就這樣奪下英國排行榜冠軍，成為創榜以來第一首奪冠的外語歌曲。

然而碧姬芭杜還是非常在意，她堅持自己的版本不要放上音樂串流平台，直到2006年終於讓步，於是締造了下載排行第3的成績。

碧姬芭杜的性感形象，在她40歲時達到新的顛峰，她替《花花公子》拍攝封面，是全裸入鏡，她相當自豪地說：「我一直都在談戀愛，所以身材才能維持這麼好。」同時也宣佈從影壇退休，投身動物保護行列。1986年更成立個人為名的動保基金會，替各種相關議題發聲。她一生一共有4段婚姻，最後一次婚姻是在2002年。儘管在1960年她生下兒子，但也承認自己討厭當媽媽，她在回憶錄中坦承，「我不是生來當母親的。」


更多鏡週刊報導
黃明志涉案風波2個月後復工　將如過往推新年歌MV
周杰倫現身林書豪退役典禮　自爆當路人為球迷幫拍照
《驅魔男神》林哲熹圓夢合體大嘴巴　對印度男神大喊「Jisoo」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊碧姬芭杜

推薦閱讀

NewJeans「Danielle遭踢出」！ADOR宣布：正式提告　團體確定5缺1

NewJeans「Danielle遭踢出」！ADOR宣布：正式提告　團體確定5缺1

2小時前

李國超突到工會退保　理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」

李國超突到工會退保　理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」

12/27 20:58

曾襲胸小S！男模被控性侵　「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上

曾襲胸小S！男模被控性侵　「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上

7小時前

欸你這週要幹嘛小粉紅登記結婚！　才宣布懷孕隔天升格人妻

欸你這週要幹嘛小粉紅登記結婚！　才宣布懷孕隔天升格人妻

14小時前

朱孝天炸裂合體！阿信繼續唱和F3…言承旭「主打歌缺席」原因曝光

朱孝天炸裂合體！阿信繼續唱和F3…言承旭「主打歌缺席」原因曝光

6小時前

福原愛認與江宏傑「結婚初期就破裂」　傳不合江家人：是我不成熟

福原愛認與江宏傑「結婚初期就破裂」　傳不合江家人：是我不成熟

1小時前

五月天重返台中開唱「第一位嘉賓是大咖女星」　阿信為她「變唱跳歌手」

五月天重返台中開唱「第一位嘉賓是大咖女星」　阿信為她「變唱跳歌手」

16小時前

家寧PO新片被嗆「到底有沒有要面對」　釣出本人親回12字

家寧PO新片被嗆「到底有沒有要面對」　釣出本人親回12字

19小時前

邊荷律10秒撒嬌舞美翻！　深V馬甲裙「雙手抱胸微彎腰」洩深溝

邊荷律10秒撒嬌舞美翻！　深V馬甲裙「雙手抱胸微彎腰」洩深溝

4小時前

唐綺陽運勢／雙魚告白成功❤ 「射手有職場戀」獅子工作表現亮眼

唐綺陽運勢／雙魚告白成功❤ 「射手有職場戀」獅子工作表現亮眼

6小時前

陳喬恩站上體重機「公開超狂數字」　自我喊話：必須運動

陳喬恩站上體重機「公開超狂數字」　自我喊話：必須運動

15小時前

年末震撼彈！日人氣女偶像爆戀情　香閨密會小4歲男星…他有備鑰

年末震撼彈！日人氣女偶像爆戀情　香閨密會小4歲男星…他有備鑰

5小時前

熱門影音

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉
aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」
搶不到自己生日會門票 aespa Winter自暴自棄：我去不了了XD

搶不到自己生日會門票 aespa Winter自暴自棄：我去不了了XD
阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎

阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！
李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉

李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋
炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

看更多

李聖傑突Cue曾國城合唱　他抱病「唱到咳出來」XD

即時新聞

剛剛
剛剛
27分鐘前2

福原愛二婚「沒有結婚戒指」　婚後溫泉旅行突犯噁心…一驗懷孕了

39分鐘前0

爸媽標會籌學費用心栽培！ 　翁立友事業低潮「因一碗蜆精」痛心覺悟

50分鐘前0

温昇豪新戲「罹腦瘤」張榕容街頭痛哭　《整形過後》祭3大催淚彈

1小時前714

福原愛認與江宏傑「結婚初期就破裂」　傳不合江家人：是我不成熟

1小時前0

跨年倒數！台北卡司一次看　周湯豪、玖壹壹壓軸嗨唱「限定表演藏玄機」

1小時前1

碧姬芭杜那首「最色法國歌」　背後的愛恨糾葛

1小時前1

唐綺陽為他獻出第一次！　「跨界開金口」網讚：沒想到這麼會唱

2小時前0

2025年度人氣票選「最後3天」！即時TOP10統整　幫偶像搶北車燈箱

2小時前410

信義區男模張越河爆性侵「嚴正發聲了」！　怒：絕無違反A女意願性行為

2小時前86

NewJeans「Danielle遭踢出」！ADOR宣布：正式提告　團體確定5缺1

讀者迴響

熱門新聞

  1. NewJeans Danielle遭踢出！ADOR宣布「正式提告」
    2小時前166
  2. 李國超突到工會退保理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」
    12/27 20:588
  3. 曾襲胸小S！知名男模被控性侵
    7小時前1811
  4. 欸你這週要幹嘛小粉紅登記結婚！　宣布懷孕隔天升格人妻
    14小時前65
  5. 朱孝天炸裂合體！阿信繼續唱和F3…言承旭主打歌缺席
    6小時前1
  6. 福原愛認了！與江宏傑「結婚初期就關係破裂」
    1小時前1413
  7. 五月天重返台中開唱「第一位嘉賓是大咖女星」！
    16小時前101
  8. 家寧被嗆「到底有沒有要面對」　釣出本人親回
    19小時前42
  9. 邊荷律10秒撒嬌舞美翻！　「雙手抱胸微彎腰」洩深溝
    4小時前181
  10. 唐綺陽運勢／雙魚告白成功❤
    6小時前3
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合