温昇豪新戲「罹腦瘤」張榕容街頭痛哭　《整形過後》祭3大催淚彈

記者黃庠棻／台北報導

温昇豪監製與主演的醫療情感影集《整形過後》，第5、6集播出後再掀高潮，不僅穩坐LINE TV台劇、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍，更是25至44歲全台女性收視冠軍。

▲《整形過後》最新劇情中，祭出3大催淚彈讓觀眾哭暈。（圖／六魚文創提供）

最新劇情以「告別、守護與面對死亡」為核心，「温昇豪自揭腦瘤病情」、「曹蘭3分半告白劉瑞琪」哭崩安心亞、「張榕容重返舊愛車禍現場」三大情感主線同步推進，讓不少觀眾直呼「這兩集根本是催淚連擊」、「哭到大便沒有衛生紙」。

温昇豪預告，接下來的劇情他與安心亞、張榕容間的感情線是劇情最大亮點，他也埋伏筆，究竟他飾演的「江浩宇」罹患腦瘤，是否會「領便當」？也請全台觀眾繼續看下去。

《整形過後》在第5、6集中，終於揭開整外神醫江浩宇內心脆弱一面，來自8年前一場無可挽回的車禍，至今讓他自責不已。張榕容飾演的「楊雅頌」，首度回到前未婚夫俊豪（陳邦鋆飾）車禍身亡的現場，壓抑多年的創傷更全面潰堤。

張榕容在街頭失控痛哭，對著早已不在的舊愛低聲說出「我好愛他。」江浩宇眼眶含淚回「我也是」，讓觀眾瞬間眼淚潰堤，讓雅頌這條情感線，被封為本週最揪心的段落之一。

劇中也暗示温昇豪與張榕容過去錯過的感情線，對於雅頌面對江浩宇時的矛盾與掙扎，張榕容坦言那其實是一種「對年輕的執著」，直言「我當初喜歡的是浩宇，但在成長之後，我選的是俊豪。真正一起生活的人，才是生命中最貼近的人。」

張榕容認為，愛並不是一成不變的狀態，而是會隨著人生階段不斷轉換「因為你永遠不知道下一秒會愛上誰，所以更要珍惜當下，說不定下一刻，你就會失去你愛的人。」這段話也呼應了劇中雅頌在浩宇與俊豪之間的拉扯，不是誰取代了誰，而是人生在不同時刻，留下了不同重量的選擇與遺憾。

另一條讓觀眾集體淚崩的，是曹蘭飾演的「淑華」與安心亞長達3分半的真情告白。面對劉瑞琪飾演、堅持進行性別重置手術的伴侶「永馨」，淑華坦言自己最害怕的不是改變，而是怕這一眼，是最後一面。

曹蘭將所有恐懼與不安吞進肚子，只選擇默默守護與陪伴「如果這真的是她這輩子一定要完成的事情，我沒辦法說服她放棄，我只能不斷地祈禱，只能相信一切都會順利。」得知安心亞飾演的永馨女兒「蘇菲」同樣感到害怕，也鼓勵她「你今天給她的支持，很了不起！」這條晚年百合戀，被不少觀眾封為「今年最溫柔也最殘酷的愛情」。

曹蘭的演出也讓導演林立書直呼「驚為天人」。他透露，過去對曹蘭的印象多半停留在反應敏捷、臨場感極強的主持人，正因為她與劉瑞琪在氣質與形象上的反差，才萌生讓兩人配對演出的想法，沒想到化學反應超乎預期，默契好到令人驚喜，林立書大讚「她完全超出你的期待，也超出你的想像，是那種會讓你下一部作品還想再合作的演員。」

而曹蘭則謙虛表示自己並沒有刻意去「演」或設計角色「我只是把自己當成是淑華這個人。」談到角色與自身的共通點，她坦言，若現實中家人面臨如此重大的生命抉擇，她也會選擇尊重對方的決定「大家都是成人了，他想做什麼、就會為自己的選擇負責，沒有人有權利去改變別人的人生。」

而最震撼觀眾的，莫過於江浩宇平靜說出自己罹患腦瘤的事實，被麻醉醫師景宏（胡瑋杰飾）開玩笑問「醫學傳奇可能要變成傳說了」，從站在手術台上的拯救者，變成必須直面疾病的病人，角色命運急轉直下，為後續劇情投下巨大震撼彈。

▲《整形過後》最新劇情中，祭出3大催淚彈讓觀眾哭暈。（圖／六魚文創提供）



由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。