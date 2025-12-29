2025年度人氣票選「最後3天」！即時TOP10統整　幫偶像搶北車燈箱

記者劉宜庭／綜合報導

歲末最強粉絲戰役進入最終倒數！FansWorld粉絲窩「2025年度人氣系列票選」活動將於12月31日跨年夜正式截止，距離投票通道關閉僅剩最後3天。為了爭奪總票數前三名以登上「台北車站K區地下街」的黃金燈箱版位，各路粉絲展現驚人動員力。根據今（29）日上午10:53的最新即時戰報，全區總排名TOP 10競爭激烈，尤其是關鍵的「季軍保衛戰」，南韓兩大天團Super Junior與FTIsland的票數差距咬得相當緊，戰況膠著。

《書卷一夢》衝破1800萬票 Ozone暫居亞軍衝刺千萬

觀察今日上午的最新數據，人氣陸劇《書卷一夢》展現超強人氣，以高達18,024,542票的驚人成績「斷層式」領跑；而台灣人氣男團 Ozone 則以9,519,031票穩居第二名，距離千萬票大關僅一步之遙，展現新生代偶像的超強號召力。

韓流天團廝殺！Super Junior 對決 FTIsland 差距僅7萬票

目前最受矚目的焦點之一，莫過於決定誰能拿下最後一張燈箱門票的「季軍之爭」。目前第三名由韓流帝王 Super Junior 以7,742,135票暫時領先，但緊追在後的搖滾樂團 FTIsland 來勢洶洶，以7,666,164票位居第四。

值得注意的是，兩大韓團的累積票數皆已突破760萬大關，但雙方差距僅剩約 75,971 票。對於擁有龐大粉絲基數的兩團來說，這不到8萬票的差距極有可能在短時間內被翻盤，這場「神仙打架」預計將纏鬥至最後一刻。

台灣偶像百花齊放 Energy、FEniX、VERA 擠進十強

除了前段班的激烈廝殺，台灣偶像團體在本次年度總選舉中表現亮眼。Energy 以3,928,611票排名第五，新生代男團 VERA 與 FEniX 分別佔據第八與第九名，加上第十名的 AKB48 Team TP，顯示台灣偶像市場在2025年依然活力充沛。陸劇《折腰》與《山河枕》則分列第六、七名，穩守中段班席次。

FansWorld年度人氣票選將於12月31日晚間23:59準時截止。最終總票數最高的前三名（藝人/團體/劇），將可獲得台北車站K區地下街的燈箱應援，冠軍更可獨享「專屬特大燈箱」。在最後倒數的關鍵時刻，每一票都至關重要，呼籲粉絲把握機會，送心愛的偶像走上花路。

▲粉絲窩2025年度票選應第一名應援大獎：台北車站K區地下街超大燈箱。（圖／記者劉宜庭攝）



▲粉絲窩2025年度票選第二名應援獎。（圖／記者劉宜庭攝）



▲粉絲窩2025年度票選第三名應援獎。（圖／記者劉宜庭攝）