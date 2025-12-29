福原愛二婚「沒有結婚戒指」　婚後溫泉旅行突犯噁心…一驗懷孕了

記者陳芊秀／綜合報導

日本桌球名將福原愛透過媒體專訪宣布再婚懷孕，對象是曾和她傳出密會緋聞的橫濱男A先生，雙方是在她2021年離婚後正式交往。她選擇公開現況，藉此向家人以及相關人士道歉，對比第一段婚姻舉行華麗婚禮，第二段婚姻相當低調，甚至透露沒有所謂的結婚戒指。

▲福原愛登記結婚後旅行發現懷孕。（圖／翻攝自微博）

據《女性SEVEN》的專訪。福原愛原本與A先生以彼此信任的「夥伴」關係相處，但在A先生家人建議之下，決定在今年初夏登記結婚。談起懷孕，她透露登記結婚後，和朋友的家人一起去溫泉旅行，「在那裡我聞到硫磺味突然感到非常不舒服」，當下就有想到「難道是……？」檢查結果確實是懷孕了，而旅行途中發現懷孕，她透露現任丈夫也一臉慌張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而且在懷孕後，福原愛經歷一段不穩定的孕期，身體狀況一直不穩定，醫師也指出腹中的孩子發育不太理想，她對生產感到不安，因此才會沒有馬上向關心他們的人報告。

▲福原愛7月更新微博動態，當時衣著寬鬆。（圖／翻攝自微博）

福原愛的第二篇專訪於29日公開。專題提及她第一段婚姻在日本、台灣都舉行婚禮，當時媒體報導指她收到價值3000萬日圓的鑽戒，還曾形容是童話婚禮。而她至今仍覺得當時的婚禮很夢幻，如今再婚，坦言沒有所謂的結婚戒指，甚至連求婚的話語也沒有，但是她曾說過一句「想要有個紀念」，A先生就拜託朋友以她的誕生石黃水晶製作了一枚戒指，「雖然不是昂貴的東西，對我來說已經足夠了」。