Tony告白隋棠：給妳打188分！　揭「未滿200原因」甜炸

記者許皓婷／綜合報導

女星隋棠與老公結婚3年多，陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie誕生，升格為一家五口，家庭生活幸福美滿，夫妻倆的好感情也羨煞不少人。Tony更趁14日情人節大方對老婆告白，閃瞎一大票粉絲。

▲隋棠和Tony婚後育有三子。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



14日迎來西洋情人節，Tony在IG上對隋棠告白「Happy Valentines Day Baby」，並表示1到100分的話，自己會替老婆打188.99分，透露另外的10分，是因為對方即使生了3個小孩後，還是「smoking hot」（辣度爆表），更直接告白：「I love you!」一番真情告白，感動了不少人，網友看了也直呼：「令人羡慕的愛情」、「So sweet」、「好恩愛」。

▲Tony告白隋棠。（圖／翻攝自IG／Tony）



而隋棠情人節也在FB發文，透露僅單純和Tony去健身房運動約會，並有感而發地說：「沒有一百分的另一半，只有樂意包容的彼此。」Tony則連忙跳出來為自己解釋：「可是我有100分。」她看到後留下5個句號，加上俏皮的吐舌符號，夫妻互動讓人會心一笑。

▲隋棠、Tony情人節在健身房約會。（圖／翻攝自IG／隋棠）



事實上，隋棠自從升格為人母後，事業並沒有因此停擺，其中最感謝的人莫過於老公Tony，她曾向對方告白：「謝謝你一路以來都沒有讓我被妻子及母親這樣的雙重身份綁架，陪著我一起找尋可以讓我繼續追夢的方式。」即使已懷上3寶，老公依然尊重她的決定，陪她去英國工作，幫她側拍花絮、扶著必須穿高跟鞋入鏡的她，舉手投足都能感受到老公有多愛她。

▲隋棠、Tony結婚後，感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自IG／Tony）