鄧紫棋穿熱褲…往下一看「鉛筆腿現形」　網嚇傻：瘦好多

記者許皓婷／綜合報導

香港小天后鄧紫棋（G.E.M）擁有超廣音域，被譽為「鐵肺歌姬」走紅兩岸三地。近期瘦身有成的她，也常在社群網站大方分享成果，她最新曝光的近照中，更被發現瘦成鉛筆腿，讓網友看了直呼：「根本名模身材啊」。

▲鄧紫棋「香港小歌后」。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）



鄧紫棋13日在IG發文：「秒變二米八！」並曬出自己的全身美照，只見她穿著白色短版上衣，露出結實平坦的纖腰，下半身搭配牛仔熱褲，罕見地露出一雙白皙又纖細的美腿，讓網友看了直呼美翻了，更紛紛大讚：「瘦了好多啊」、「越來越苗條了」、「根本名模身材啊」。

▲鄧紫棋露出白皙美腿。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）



其實，鄧紫棋不管是在舞台上，或是私下的穿搭，都鮮少看到她露出雙腿，她曾在微博揭開「不愛露腿」的原因，她無奈地表示：「入行以後有一段時間，我的自信心被不同的眼光刺痛，而忘了從什麼時候開始，我變得很討厭穿裙子。」透露自己十幾歲時，熱了自然就穿裙子，並沒有顧慮那麼多，也不用擔心身材胖瘦、雙腿粗細。

▲▼鄧紫棋穿搭多以長褲為主。（圖／翻攝自IG、微博／鄧紫棋、鄧紫棋個站）



原來是因為鄧紫棋過去酷愛穿皮褲，經常被網友揶揄腿粗，但她積極健身，穿皮褲次數大幅減少，造型也更加多變，她更不忘以自身經歷鼓勵粉絲，要對自己有自信，「我的美麗沒有任何人可以拿走！學習愛上自己的獨特，高矮胖瘦各有各的美，健康開心最重要，女生當自強！」正面地看待外界的批評聲浪。

▲鄧紫棋以前熱愛穿皮褲，常被攻擊腿粗。（圖／CFP）

而鄧紫棋瘦身成果亮眼，不但成功甩掉過往水腫身材，更在一年內減掉7公斤，她表示最主要的改變是把白米換成燕麥吃，且不加任何調味料，其餘飲食不特別忌口，還有維持一週運動五天，有氧和重訓並重，避免因一昧減脂而忽略鍛練肌肉線條。

