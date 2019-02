陳冠希槓上大陸Rapper：又醜又胖！　火大開嗆「小心說話」

記者許皓婷/綜合報導

陳冠希近期邀來歐陽娜娜替自己的服飾品牌拍攝宣傳照,但女方穿上球衣後,手臂因顯得有點肉,遭外界質疑「變胖」,引起正反兩派聲浪,他則出面力挺對方、回擊酸民,近日又爆出他在微博開嗆網紅。

▲陳冠希又開砲。(圖/翻攝自微博/陳冠希)



事實上,有網友先前就在陳冠希IG嗆歐陽娜娜「really really shitty choice of the model」,狠批女方不適合,但他為了保護娜娜當時就曾回嗆:「Yall dumb...u dont like what I post unfollow me bitch...nana cool.(笨蛋,你不喜歡我PO的可以取消關注啊bitch,娜娜很酷!)」

▲歐陽娜娜當陳冠希服飾品牌Model惹議。(圖/翻攝自IG/陳冠希)

陳冠希近日因IG被大陸網紅孫笑川留言:「陳冠希人品屬實。」他則爆氣回擊:「你又醜又胖!」在網路上掀起熱議,更被網友發現該名留言的帳號,似乎不是孫笑川本人。據悉,孫笑川不但是知名遊戲博主,還是潮牌NMSL創始人,更被封為「成都地下說唱皇帝」。



▲陳冠希嗆孫笑川。(圖/翻攝自微博、IG/陳冠希、孫笑川)



陳冠希16日又在微博發文:「你們一直講誰誰誰比我們好、比我們帥。」他認為用說的容易,但實際做卻不簡單,並反擊:「你們做到我的LEVEL,再來跟我說吧!」並表示外界口中所謂的潮流人,都是自己的小孩,更直接開罵:「小心說話!檢討一下你自己。」疑似回嗆孫笑川。



▲陳冠希發文。(圖/翻攝自微博/陳冠希)