陳冠希槓上大陸Rapper：又醜又胖！　火大開嗆「小心說話」

記者許皓婷／綜合報導

陳冠希近期邀來歐陽娜娜替自己的服飾品牌拍攝宣傳照，但女方穿上球衣後，手臂因顯得有點肉，遭外界質疑「變胖」，引起正反兩派聲浪，他則出面力挺對方、回擊酸民，近日又爆出他在微博開嗆網紅。

▲陳冠希又開砲。（圖／翻攝自微博／陳冠希）



事實上，有網友先前就在陳冠希IG嗆歐陽娜娜「really really shitty choice of the model」，狠批女方不適合，但他為了保護娜娜當時就曾回嗆：「Yall dumb...u dont like what I post unfollow me bitch...nana cool.（笨蛋，你不喜歡我PO的可以取消關注啊bitch，娜娜很酷！）」

▲歐陽娜娜當陳冠希服飾品牌Model惹議。（圖／翻攝自IG／陳冠希）

陳冠希近日因IG被大陸網紅孫笑川留言：「陳冠希人品屬實。」他則爆氣回擊：「你又醜又胖！」在網路上掀起熱議，更被網友發現該名留言的帳號，似乎不是孫笑川本人。據悉，孫笑川不但是知名遊戲博主，還是潮牌NMSL創始人，更被封為「成都地下說唱皇帝」。



▲陳冠希嗆孫笑川。（圖／翻攝自微博、IG／陳冠希、孫笑川）



陳冠希16日又在微博發文：「你們一直講誰誰誰比我們好、比我們帥。」他認為用說的容易，但實際做卻不簡單，並反擊：「你們做到我的LEVEL，再來跟我說吧！」並表示外界口中所謂的潮流人，都是自己的小孩，更直接開罵：「小心說話！檢討一下你自己。」疑似回嗆孫笑川。



▲陳冠希發文。（圖／翻攝自微博／陳冠希）