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小S清唱皇后樂團招牌歌！唱到一半「做這件事」網全嚇傻：又喝醉了

記者許皓婷／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）螢光幕前總給人開朗搞怪形象，古靈精怪的個性深受粉絲喜愛。她15日深夜在IG分享清唱皇后樂團（Queen）的《We are the champions》影片，但結尾卻讓網友全看傻眼，紛紛直呼：「又喝多了嗎」。

▲小S唱醉唱歌。（圖／翻攝自IG／小S）

▲小S個性搞怪、風趣。（圖／翻攝自IG／小S）

小S15日深夜突然在IG發文，不但勵志地寫下：「千萬不要放棄自己的夢想，即使有人從中阻擾你！」還PO出自己清唱皇后樂團《We are the champions》歌曲的影片，只見一開頭，她就相當陶醉在其中，不時深情閉眼，不時又仰頭高歌。

▲小S唱醉唱歌。（圖／翻攝自IG／小S）

▲小S唱醉唱歌。（圖／翻攝自IG／小S）

▲小S清唱《We are the champions》。（圖／翻攝自IG／小S）

而一旁的工作人員則拿著蘿蔔入鏡，小S則大喊：「你插沒關係阿！你過來。」自己還拿著筷子插進鼻孔，另一邊則插著蘿蔔，畫面相當搞笑，接著 又突然一臉正經地講起大道理，「我覺得每個人都要相信自己可以當champion」，並認為就算無法當，也沒有什麼大不了，她更向粉絲喊話：「有夢想就要去追尋。」

▲小S唱醉唱歌。（圖／翻攝自IG／小S）

▲小S行為超搞笑。（圖／翻攝自IG／小S）

小S的清唱影片PO出後笑翻不少人，她脫序的搞笑行為更被懷疑又喝醉了，網友更紛紛留言：「S姐是我的開心果」、「看到妳的影片心情會大好」、「哈哈哈好ㄎㄧㄤ」、「不管妳有多瘋還是愛妳」、「勵志ㄎㄧㄤ的小S」。

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