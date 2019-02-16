ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白癡公主「A→大C」罩杯神進化！　網全看傻：真的母湯

記者許皓婷／綜合報導

YouTuber「白癡公主」以惡搞配音爆紅，接著又用「平胸」打造獨特的「A減」風格，還逗趣自稱是「貧乳界女神」，無厘頭的風格頗受網友喜愛。她14日情人節在IG上PO出自拍，卻被發現罩杯變得超有料，嚇壞一大票網友。

▲白癡公主。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

14日迎來情人節，白癡公主也在IG送上祝福：「各位粉粉們，情人節快樂哦❤有王美痴痴在的一天，每天都是情人節哦～」並PO出自拍照，只見照片中，她穿著白色緊身上衣入鏡，仔細一看，上圍更是從原先的A罩杯，突然變成豐滿、有料的C奶。

▲白癡公主。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主罩杯瞬間升級。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

事實上，白癡公主曾PO過同系列的照片，當時就大方分享真相，從衣服裡掏出大大的假奶，使得胸部又一秒消風。原來，她之所以裝假胸，都是為了拍攝影片需要，她拆掉後更無奈自嘲：「C奶只維持2個小時，駝著背架燈，腰酸背痛好困擾。」

▲白癡公主。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主裝假C奶。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

而白癡公主罩杯瞬間升級的照片曝光後，也秒被網友抓包：「是不是有偷塞」、「好大喔！塞了什麼」，粉絲更直呼母湯，紛紛留言：「要改名成87 Gcup了嗎」、「我的貧乳界女神呢」、「癡癡有胸部很不習慣」。

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

推薦閱讀

鄧紫棋穿熱褲…往下一看「鉛筆腿現形」　網嚇傻：瘦好多

Selina被理科太太挖出「藏8年內心話」落淚　吐心聲：害怕面對

應采兒瘋傳有孕「首度鬆口回應了」　曝Jasper想要姐姐！

孫鵬、狄鶯爆到能仁「開表演藝術課」　成孫安佐老師！

抓包劈腿崩潰！愛紗曝「老公都不接我電話」　揭婚後3地雷

1歲Bo妞「暴風抽高」追上咘咘！「側面這角度」網看傻：好像老蕭

李沛旭、蔡淑臻拍完婚紗　爆因為「她」婚事突喊卡！

Selina離婚始末曝光！　鬆口認和阿中因「這件事」出現新契機

簡嫚書女兒抓周選半天「挑這個」　她一看傻眼：靠爸族！

陳冠希槓上大陸Rapper：又醜又胖！　火大開嗆「小心說話」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

楊丞琳難得放閃「李榮浩」！　網友畫面一片白：眼神說明一切❤

侯昌明慟失智21年父解脫了！跪靈堂哭乾淚「我說不要救他」

英網紅隨機抓路人惡作劇！　網友一看認出「是韓劇男神」

崔振赫被消失！　《皇后的品格》變鬧劇：他不演結局

蘇晏霈羞掏500元買2大盒保險套　夫妻驚見秒喊：我不要！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

白癡公主

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 白癡公主「A→大C」罩杯神進化！　網全看傻：真的母湯
  2. 《SKY Castle》狂拍手部特寫有寓意！導演親自給答案了
  3. 打工巧遇《黑澀會》3美眉！　10點一到…店長命令他「趕走她們」
  4. 孫安佐爆「飛日本留學」！　孫鵬備好豪宅給他住
  5. 生完頻尿「一晚跑4次廁所」被老公嫌！　心酸媽整夜憋尿：我好卑微
  6. 親眼看披風升起高掛！　班艾佛列克宣示「我不再是蝙蝠俠」
  7. 台北燈會捕獲野生《聲林》鄭可強、許莉潔　卡位狂賺東森幣
  8. 展榮展瑞童年照曝光！　爸爸N年前「根本和他們現在長一樣」
  9. 應采兒瘋傳有孕「首度鬆口回應了」　曝Jasper想要姐姐！
  10. 適合春日的溫暖歌聲！越聽越著迷的「樂童音樂家」5首入門歌曲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366