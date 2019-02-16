白癡公主「A→大C」罩杯神進化！　網全看傻：真的母湯

記者許皓婷／綜合報導

YouTuber「白癡公主」以惡搞配音爆紅，接著又用「平胸」打造獨特的「A減」風格，還逗趣自稱是「貧乳界女神」，無厘頭的風格頗受網友喜愛。她14日情人節在IG上PO出自拍，卻被發現罩杯變得超有料，嚇壞一大票網友。

▲白癡公主。（圖／翻攝自IG／白癡公主）



14日迎來情人節，白癡公主也在IG送上祝福：「各位粉粉們，情人節快樂哦❤有王美痴痴在的一天，每天都是情人節哦～」並PO出自拍照，只見照片中，她穿著白色緊身上衣入鏡，仔細一看，上圍更是從原先的A罩杯，突然變成豐滿、有料的C奶。

▲白癡公主罩杯瞬間升級。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

事實上，白癡公主曾PO過同系列的照片，當時就大方分享真相，從衣服裡掏出大大的假奶，使得胸部又一秒消風。原來，她之所以裝假胸，都是為了拍攝影片需要，她拆掉後更無奈自嘲：「C奶只維持2個小時，駝著背架燈，腰酸背痛好困擾。」

▲白癡公主裝假C奶。（圖／翻攝自IG／白癡公主）



而白癡公主罩杯瞬間升級的照片曝光後，也秒被網友抓包：「是不是有偷塞」、「好大喔！塞了什麼」，粉絲更直呼母湯，紛紛留言：「要改名成87 Gcup了嗎」、「我的貧乳界女神呢」、「癡癡有胸部很不習慣」。