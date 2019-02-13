孫鵬、狄鶯爆到能仁「開表演藝術課」　成孫安佐老師！

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孫安佐遣返回台後，經過短暫的調整休息，原本計畫就讀或旁聽基隆崇右影藝科技大學，隨著大學即將開學，卻遲遲沒有下文，12日傳出他改就讀能仁家商，更被爆出爸爸孫鵬將入校幫表演藝術科上課。

▲孫鵬、狄鶯爆當孫安佐老師。（圖／翻攝自IG、Facebook／孫安佐、狄鶯）



崇右藝術學院院長舒宗浩12日表示，因為孫安佐沒有高中學歷，無法就讀崇右科大，所以將改就讀能仁家商表演藝術科，從高二念起，目前已經在辦理入學事宜，更有能仁的老師稱讚他才華洋溢又Nice，更表示：「談話間感覺他是很懂事的孩子，昨天跟孫鵬、狄鶯打過招呼，他們很隨和很親切！孫鵬會到能仁幫表演藝術科上課，你們要看巨星就在能仁。」

據《自由時報》報導，能仁家商校長林佳生也透露，孫安佐高中學分修習數不足，無法就讀崇右科大，孫鵬夫婦才轉而與能仁家商聯繫，他表示一開始有所猶豫，但認為教育應有教無類，且見面後發現孫安佐才華洋溢，才會願意給出機會，他更透露已邀請孫鵬、狄鶯到表演藝術科開課，也獲得2人同意。

▲孫鵬動向備受矚目。（圖／翻攝自Facebook、IG／孫鵬、孫安佐）



事實上，孫鵬2018年3月底就向《國光幫幫忙》請假，至今已快滿1年，隨著孫安佐平安回台，他的回歸時間也受到矚目，有許多人擔心他會像六月、嚴立婷等前例，一請假就回不來，但製作人湯宗霖掛保證：「我們不是為了錢才做，而是有感情，而且有他在，節目會有特殊氛圍。」雙方有共識等所有調查全結束、處理完了再說，最快過完年、3月就能看到回歸。