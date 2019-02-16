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李安巨星團抗議成功！奧斯卡「急踩剎車」廣告時段不頒獎了

記者林映妤／綜合報導

抗議成功！美國影藝學院（AMPAS）16日宣布第91屆奧斯卡將不會進行「廣告時段頒發4個獎項」計畫，電影界反彈聲浪終於被聽見且影響了奧斯卡。

原先影藝學院決定將最佳攝影、剪輯、實景短片和妝髮安排在奧斯卡廣告時段頒發，只為了使轉播時間壓縮在3小時內，引發眾怒。大批導演、攝影師等業界人士，寫信表達抗議，當中包括李安、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等資深大導。

李安和多名大導抗議奧斯卡。（圖／達志影像／美聯社、攝影中心攝）

▲昆汀塔倫提諾（左起）、馬丁史柯西斯以及李安等多名大導抗議奧斯卡。（圖／達志影像／美聯社、攝影中心攝）

影藝學院在今天的聲明中表示，已經聽取會員的「回饋意見」，全部24個奧斯卡獎項都會「在我們沒有剪輯的傳統安排下頒發」，形同取消了4個獎項在廣告時段頒發的荒唐決定，業界抗議成功。

美國影藝學院12日表示，第91屆奧斯卡最佳攝影、剪輯、實景短片和妝髮的得獎者感言會在轉播後播出，得獎者走上和離開舞台的過程將被剪掉，形同在廣告時間把獎頒掉，引發軒然大波。

此舉也引起業界抗議，許多大導署名的信件中提到，「學院成立於1927年，旨在表彰和秉承卓越的電影藝術，激發想像力，透過普及的媒介以幫助和世界連結。不幸的是，當我們在追求現今娛樂的過程中，偏離了這項使命。」反倒追求形式而非鼓勵在幕後付出的人們。

業界認為，影藝學院如此舉動，貶低了這些必要電影元素，也是對為了藝術奉獻的電影人的侮辱，一直以來為了要保有新鮮感，奧斯卡轉播經歷過許多調整，但不管怎樣都不該犧牲最初的精神，現在改變這一決定還為時不晚。

好在於台灣時間2月25日頒獎典禮前，奧斯卡「踩剎車」緊急回歸傳統，希望藉此平息眾怒。

凱文哈特（Kevin Hart）退出奧斯卡主持。（圖／翻攝自Kevin Hart IG）

▲除了廣告時段頒獎惹議，本屆也因凱文哈特拒絕主持而落得「沒有主持人」窘境。（圖／翻攝自IG／Kevin Hart）

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第91屆奧斯卡, 奧斯卡, 李安

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