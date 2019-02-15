2NE1粉絲尖叫吧！Dara聽完新歌流淚　主動合體朴春啦

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團2NE1前成員朴春即將回歸樂壇，消息傳來逼哭粉絲，因為這是她睽違8年再度推出solo歌曲，不過令粉絲更加驚喜的是，前團員Dara將會與她合作新歌，Dara曾說自己很想回歸歌手身分，現在終於有機會重拾麥克風！

▲朴春新歌確認合體Dara。（圖／翻攝自朴春IG）

朴春去年簽約新公司D Nation，籌備已久的個人專輯確定在3月中發行，即使現在離開前東家，留在YG娛樂的Dara也來助陣，據說是聽了朴春新歌後感動落淚，主動要求合唱。兩人在2NE1四人中是同年紀的「姊姊LINE」，自稱「雙朴」組合，天兵、四次元的模樣跟另外兩位妹妹相處也沒有年紀差異，粉絲聽聞雙朴要合體，掀起網路熱議！

YG娛樂也證實，「Dara將會獻聲朴春新歌」，不僅如此，前東家老闆楊賢碩（梁鉉錫）也在IG上面宣傳朴春新專輯，寫道「雖然她不是隸屬YG，但真心的希望她能成功」，讓不少粉絲直呼感動。

▲YG老闆幫朴春宣傳。（圖／翻攝自fromyg IG）

朴春2009年以2NE1女子團體出道，同年推出《YOU AND I》，以及2011年《Don't Cry》兩張個人單曲，並與BIGBANG、GD、T.O.P、EPIK HIGH等人推出過多首合唱歌曲，換了新東家後將睽違8年以SOLO女歌手之姿回歸樂壇。