秀琴過年「唱K整夜」鄰居崩潰報警！　她道歉：原住民天生肺活量大

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過年開心跟家人齊聚，不過小心玩太嗨擾民！藝人秀琴大年初二回到花蓮娘家，跟親朋好友在家大唱卡拉OK，一路唱到深夜10點多，讓鄰居崩潰、兩度報警求救，對此她表示歉意，坦言娘家人多，加上難得過年「熱鬧嘛，也不是每天回娘家......原住民天生肺活量可能就比較大一點、大聲了一些些......。」

▲秀琴娘家團聚大唱卡拉OK，還有親友表演熱舞，她自己則順便當主持人。（圖／翻攝自秀琴粉絲專頁）



據《蘋果日報》報導，秀琴初二回娘家後，開心和親友唱卡拉OK，大夥邊唱邊跳、氣氛熱鬧，一直到深夜10點興致未減，她還在臉書開直播，網友羨慕她一家歡樂，只是這一切卻成為附近鄰居惡夢。

社區居民爆料，警方第一次到秀琴家後，確實有變安靜，但好景不常，一下下又恢復吵鬧，鄰居於是二度報警，爆料者透露，平時秀琴娘家不見人影，只有逢年過節才會出現一堆親友，每次都吵到附近人家不能睡，「真的快瘋了！」

▲秀琴請鄰居見諒：「原住民天生肺活量可能就比較大一點，真的不是故意的。」（圖／資料照／華視）



對此，秀琴坦言娘家人多，也有一起唱卡拉OK，大夥唱嗨了但不覺得時間有晚到擾民，畢竟難得過年想說熱鬧，「有造成不便敬請見諒，原住民天生肺活量可能就比較大一點、大聲了一些些、真的不是故意的。謝謝關心。」