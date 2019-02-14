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他出現後「飯桌不再4缺1」　陸元琪17歲兒這樣叫媽媽新歡

記者楊蕎綺／綜合報導

陸元琪跟袁惟仁離婚2年多，近日被爆出有毛帽新歡呂元鐘（Max），兩人被拍到甜蜜牽手，還有消息傳出，男方已經開口求婚，雖然呂元鐘後來否認有求婚一事，不過陸元琪的兒子袁義在個人的臉書上坦言，「這位uncle」讓填補了爸爸一直空著的位置，相信對方就是那個「可以照顧我媽的人」。

▲起底陸元琪毛帽新歡。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪、呂元鐘）

▲陸元琪日前被拍到和呂元鐘被拍到牽手、互動親暱。（圖／翻攝自臉書）

袁義寫道，在他和媽媽、妹妹都深陷低潮之時，「這位uncle」出現了，從此他再也不是一個人打遊戲，飯桌上再也不是4缺1，「我們之間在非常短的時間內就非常相信彼此」，一切都讓他相信這位uncle就是那個「可以照顧我媽的人」。

▲▼陸元琪自責「讓兒女變單親小孩」（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

▲陸元琪一對兒女都很成熟懂事。（圖／翻攝自臉書）

呂元鐘先前被起底，現年37歲，比陸元琪小11歲，唸過台大資工系的他，除了網路創業有成，更曾是愛評網、痞客邦的執行顧問，是一名事業有成的科技新貴。

【袁義臉書全文】

這世界是多麼美好
在我們三個沮喪到不知所措時
出現了這位uncle

一直以來我打遊戲就只能一個人，
他出現後 我再也沒有一個人過打遊戲，飯桌上再也不見那四缺一的空位，我們之間在非常短的時間內就非常相信彼此，我相信uncle 就是那位我在很多訪問中提到可以照顧我媽的人

謝謝那些祝福我們的人
也謝謝其他充滿怨恨的人

我相信我們會從這些憤世嫉俗的人之中學到愛是多麼強大的，一旦沒有了愛就只能像這些人一樣怨恨那些幸福的人。

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陸元琪, 袁惟仁, 袁義, 兒子

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