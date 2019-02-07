爆料林志玲大牌遲到！　她預測替身「慘烈下場」

記者楊蕎綺／綜合報導

林志玲在央視春晚表演水上芭蕾《綻放》，網路上一片好評的同時，卻也爆出爭議，一名微博名稱「凡凡不會翻水水」的網友發文提到自己是林志玲的替身，還明褒暗貶指她遲到、最後一天才見到人影，在網上引起熱烈討論，作家黃大米也指出這位自稱替身犯的3個錯誤，不僅沒有得到他人的尊重，還搞臭自己名聲。

▲林志玲在春晚表演水上芭蕾獲得滿堂彩。（圖／翻攝自林志玲微博）



黃大米透過臉書透露，推想這位自稱是林志玲替身的「凡凡」會突然爆料，原因可能有兩個，一是覺得自己能當志玲姐姐的替身很榮幸、不說出來憋得慌，二是覺得自己才是讓表演大成功的重要人物，觀眾的目光和掌聲卻都只給了林志玲，應該要把「真正有實力的人」的存在說出來。

▲▼自稱是林志玲替身的網友在網上明褒暗貶。（圖／翻攝自微博）



不過黃大米直言，這位網友犯了3大錯誤，一是沒搞清楚，林志玲的演出之所以能得到掌聲，除了內容精彩，最重要的原因是「她是林志玲！」水上芭蕾和跳水表演固然好看，但因為跳的人是林志玲，才能引起如此大的迴響，「是林志玲加持了這段表演，而不是這段表演打造出林志玲。」

▲凡凡指林志玲大遲到，且最後一天才看到人。（圖／翻攝自林志玲微博）



第二，春晚主辦的薪水沒少給，這位網友拿了錢，轉身卻在網上爆料，「這樣的人品以後誰敢用你？」第三是凡事以自我視角為出發點，在她眼裡林志玲是遲到4、5小時，但誰知道主辦單位當初發給林志玲到場的時間是幾點，就算真的主辦請每個人都同樣時間來，依林志玲的名氣地位，「當你夠大牌，世界就會替你量身打造遊戲規則。」

▲黃大米感慨：「攻擊林志玲，不會變成林志玲。」（圖／翻攝自黃大米臉書）



最後黃大米也向凡凡喊話：「PO文攻擊林志玲，不會變成林志玲。」倘若當初這篇PO文不是「爆料」而是美談，網友會給予肯定和祝福，其他人廠商想聘雇的意願也會提高，「讚美別人如送花，芬芳了別人，自己手上也沾香。」