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YG推13人男團！　團名、粉絲名曝光...網友「荒謬到笑」

記者楊蕎綺／綜合報導

剛透過選秀節目《YG寶石盒》選出新男團「TREASURE」的YG娛樂，日前透露將循著WINNER與iKON誕生模式推出「兄弟團」，不過7日正式宣佈，這兩團不僅是兄弟團，而是會一起活動的13人大型男團「TREASURE 13」，由7人的「TREASURE」和6人的「MAGNUM」組成。

▲YG史上最幼齒新男團團名公開！網歪樓：想好手燈跟粉絲名了。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

▲《YG寶石盒》原本選出7人男團出道。（圖／翻攝自節目官方臉書）

YG社長梁鉉錫（楊賢碩）透過官網坦承，旗下有才能的練習生太多，「只有一艘小船，載不了所有人，覺得非常可惜，所以再造了一艘船」。但隨後又表示自己其實一開始就是想要打造13人男團，在《寶石盒》節目中不直接選13人的原因是，在推7人組的iKON時，感覺到團員人數一旦超過7人，一個團員能分配到的part非常少，沒唱幾個小節就要下場，所以將「TREASURE 13」分為兩個團，是為了讓每個團員出場機會和比重提高，而當初節目選出的7人，最大的優勢就是「得到TREASURE這個名字」。

▲《YG寶石盒》一口氣刷9人！老楊終於宣布新男團正確人數。（圖／翻攝自vlive）

▲YG說自己其實一開始就是想打造13人男團。（圖／翻攝自vlive）

至於為什麽總是要用透過選秀節目選人？梁鉉錫說自己平時能和YG練習生見面的機會，大概只有一個月一次的月末評價，那個場合可以評斷練習生舞蹈和歌唱實力，卻很難看出一個人的性向、優點、性格魅力，所以認為在節目中試著以「粉絲視角」看待這些練習生是必要的。「所謂豐盛的飯桌，是沒有太多重複的配菜，且擺上桌的都是彼此相配的菜色，就像足球比賽，一隊不會11人都是前鋒」，《YG寶石盒》選拔的標準是，能勝任隊中位置角色的人，如此才能讓一個團體均衡協調。

YG推13人男團。（圖／翻攝自YG 보석함 (YG TREASURE BOX)臉書）

▲YG將推出由「TREASURE」和「MAGNUM」組成的13人男團。（圖／翻攝自臉書）

梁鉉錫講明，雖然節目選出7人的「TREASURE」和6人的「MAGNUM」，但將會讓TREASURE 13大團先出道，預計約是5月至7月左右出道，且3個團體的粉絲名將會使用同一個「TREASURE Maker」，他說：「雖然分成兩艘船前進，但他們的目的地都是一樣的。」不過網友對此頗有微詞，除了3團共用一粉絲名之外，TREASURE Maker的取名意義更是與MAGNUM這團名一點關聯都沒有。

YG過去男團都有團員親自參與創作的傳統，對此梁鉉錫透露，若以時期劃分的話，BIGBANG是YG的第一代男團，WINNER和iKON是第二代，那TREASURE 13就是第三代了，TREASURE 13會更加依賴YG內部專業的作曲家、作詞人，希望改善團員沒有好創作而拉長空白期的缺點。

▲BLACKPINK私下照登色情網站IG！粉絲傻眼：這也要牽扯？（圖／翻攝自Jisoo IG）

▲「MAGNUM」曾是BLACKPINK出道前的候補團名。（圖／翻攝自IG）

除此之外，梁鉉錫也坦承，MAGNUＭ這個團名曾是BLACKPINK的候補團名，他認為這個名字比起女團更加適合男團，所以雖然BP沒有用這個名字出道，但當時YG就已經將這名字註冊商標了，等著給適合的團體使用。

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關鍵字

YG, 男團, 寶石盒, TREASURE 13, TREASURE, MAGNUM

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