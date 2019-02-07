爺爺爸爸靠她養！　直播主被笑「300就能睡」：親情在錢面前都是狗屁

記者楊蕎綺／綜合報導

直播世代來臨，許多直播主因此翻身，晉升百萬月薪行列，不過這新興行業看似光鮮亮麗，私底下卻承受著一般人無法想像的壓力，被稱為「YY女神」的網紅直播主沈曼日前就在受訪時透露，曾被網友戲稱她「300曼」，意指只要300元就能跟她睡。

▲沈曼本來只是一個月入9千元的小護士。（圖／翻攝自沈曼微博）



沈曼成為百萬主播，開始出現許多網友自稱「爆黑料」，網上也開始傳出她都靠「乾爹」接濟，甚至有網友戲稱她是「300曼」，意指只要花300人民幣（約台幣1350元）就能跟她睡，她也曾在紀錄片《虛你人生》中透露，碰過土豪打電話，劈頭就問：「妳為什麼不跟我睡？」她只淡定地回：「我現在不需要錢，沒有理由跟你睡。」

▲沈曼踏入直播界一夕翻身。（圖／翻攝自沈曼微博）



沈曼原本只是個月薪2000元（人民幣，約台幣9000元）的護士，因緣際會踏入直播產業，一夕爆紅成為當紅主播，狀態好時一個月可賺進人民幣80萬至100萬元（約台幣360萬至450萬元），恰巧碰上父親破產，出身單親家庭的她成為家中經濟支柱，一個她認為孝順奉養是應該，另一個她卻忍不住怨恨，憑什麼當時21歲的她要扛起如此重擔。

▲沈曼扛起家計，奉養爺爺和爸爸。（圖／翻攝自沈曼微博）



兩個沈曼在內心打架，她就曾在一次直播中坦承，現在住的套房是自己買給爸爸的，開直播的當天下午剛給父親匯了40萬人民幣（約台幣180萬元），這幾天爺爺又要再添購一套房，「我的負擔也很大，不可能沒有怨恨，親情友情愛情，在金錢面前都是狗屁！」