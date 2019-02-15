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連假新韓劇開箱！李鍾碩、李棟旭、晉久　這對最有CP感

臺灣歐妮哈韓誌 臺灣歐妮

臺灣的歐妮迷上韓國的韓國⇋台灣大小事

文／臺灣歐妮

春節是家族日，但也利用了少少的獨處時間看了最近的新戲，還沒開追的人，讓我先來簡短的聊聊這幾部戲。

《Legal High》主演：晉久、徐恩秀

沒有比較、沒有傷害，是我對這部戲的第一個想法，或許是日版太強大（日版翻成《王牌大律師》），堺雅人的古美門無人能及，韓版總有點少了什麼，感覺晉久在前面的演出參考了不少堺雅人的方式，還沒能走出自己的味道，不過徐恩秀個人覺得倒還蠻適合傻理傻氣的菜鳥律師角色。

因為集數比日版多，在男女主角的故事敘述有多詳細一點，缺點就是步調變慢了些，試著去除是改編戲，以韓國黑色喜劇來看，其實算是輕鬆有趣的戲。

《羅曼史是別冊附錄》主演：李鐘碩、李奈映

《需要浪漫》和《戀愛的發現》是在探討愛情的韓劇中我很喜歡的戲，知道是同編劇的新戲就滿心期待，卻一直忘了1月底就已播出，所以一次就追了四集，果然沒讓我失望。雖然男女主角的CP感不是很足，但在劇情部份很合我的味，去除愛情的部份，光是背景設定是出版社就很有新鮮感，有一窺出版社內部工作的感覺。

剛開始愛情的比重不算是很多，我也很能接受，也可能我一直把重點放在女主的求職和重回職場的內容為主，不過接下來愛情戲似乎開始慢慢加重了，這對姊弟戀CP是否能說服觀眾，還有待考驗。

《觸及真心》主演：李棟旭、劉寅娜

這部正好和《羅曼史是別冊附錄》相反，CP感很足，但前兩集的劇情很卡，雖然說大多的韓劇有許多的置入行銷，但這部的第一集有種廣告串聯的FU，劇情上還有些鬆散，看起來很快速的劇情，卻加入不少又有些不必要的幻想的劇情，才兩集就讓我覺得有拖戲的感覺，暫時會為了主角繼續往下看，就看接下來的劇情是否能有所反轉了。

本文由臺灣歐妮【臺灣歐妮哈韓 x 玩樂誌】授權提供

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關鍵字

Legal High, 晉久, 徐恩秀, 羅曼史是別冊附錄, 李鐘碩, 李奈映, 觸及真心, 李棟旭, 劉寅娜, 韓劇, 日韓風

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