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曬4大疊鈔票炫富！　4小時後…劫匪帶槍衝到「連開10發」搶走了

記者傅家妤／綜合報導

美國饒舌歌手Rich the Kid在洛杉磯著名Westlake錄音室遭遇槍擊案，一名劫匪持槍闖入，搶走了現金與財物，在離去時，狂開了10槍，而當時R&B天王亞瑟小子（Usher）也在場，但是兩人並無大礙。而在搶劫案發生前，Rich the Kid在IG上PO出手持大疊現金的畫面，因此警方懷疑劫匪是看了他的IG後才會犯案。

▲Rich the Kid。（圖／翻攝自IG／Rich the Kid）

▲Rich the Kid曬出手持大疊鈔票畫面4小時後，就遭到搶劫。（圖／翻攝自IG／Rich the Kid）

據外媒報導，當時Rich the Kid人在錄音室外，而Usher在另一間錄音室開工，匪徒單獨持槍闖入，拿走了大量現金及財物離去。據現場目擊人士表示，該劫匪在離去前，開了至少10槍，兩位歌手並沒有受到傷害，但有工作人員在此次事件中受了輕傷，並已經送院治療。

▲Usher。（圖／翻攝自IG／Usher）

▲劫案發生時，亞瑟小子也在同一間錄音室裡。（圖／翻攝自IG／Usher）

警方目前已經加強周遭的巡邏，及保安工作，但針對該搶劫案並沒有進一步的調查結果。因Rich the Kid在劫案發生4小時前，曾在社群網站上曬出一張手抱著大疊鈔票，站在跑車前擺出酷跩POSE。因此警方懷疑該搶劫案，與他在IG上炫富的舉動有關。

▲Rich the Kid。（圖／翻攝自IG／Rich the Kid）

▲Rich the Kid。（圖／翻攝自IG／Rich the Kid）

▲Rich the Kid。（圖／翻攝自IG／Rich the Kid）

▲Rich the Kid經常會在社群網站上曬出自己的奢華生活。（圖／翻攝自IG／Rich the Kid）

事實上，Rich the Kid並非第一次遇到搶劫案，在2018年夏天就曾有劫匪闖入他與女友的住處搶劫，當時他還受了重傷，女友也受了傷，雙雙被送入院，沒想到時隔不到一年，他再次被搶劫，讓粉絲擔心不已。

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