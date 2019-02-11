ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

葛萊美／Cardi B得獎　亞莉安娜「心疼舊愛」怒譙秒刪文

亞莉安娜（Ariana Grande）。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

▲亞莉安娜原本要穿這套禮服出席典禮。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

記者許瑞麟／綜合報導

第61屆葛萊美獎於台灣時間11日早上舉行，原本要出席、表演的亞莉安娜（Ariana Grande）最後缺席盛會，卻在Cardi B獲獎時，在推特發文怒斥，雖然最後刪文，仍被網友截圖，讓人好奇究竟發生什麼事？

►更多【葛萊美獎】相關新聞 

亞莉安娜因為和葛萊美節目監製理念不合，決定不出席典禮，傳出因為對方不讓她表演新歌《7 Rings》，製作人則指出她無法及時準備好演出，她回應駁斥，雙方因此合作破局，結果她以專輯《Sweetener》奪下最佳流行演唱專輯，卻無緣親自領下首座葛萊美獎。

第61屆葛萊美獎Cardi B。（圖／達志影像／美聯社）

▲Cardi B獲獎。（圖／達志影像／美聯社）

正當Cardi B以《Invasion of Privacy》獲得最佳饒舌專輯後，亞莉安娜在推特寫下「literal bulls–t」，之後卻刪文，有人解讀是因為她的好姊妹妮姬米娜（Nicki Minaj）和Cardi B不合，可能是為好友出氣。

葛萊美／Cardi B得獎　亞莉安娜怒譙「秒刪文被截圖」。（圖／翻攝自亞莉安娜推特）

▲亞莉安娜發文。（圖／翻攝自亞莉安娜推特）

但另一個原因可能是，已逝前男友麥克米勒（Mac Miller）的專輯《Swimming》也有入圍該獎項，讓亞莉安娜對此結果感到很失望。之後她回覆致歉，一切都和Cardi B沒有關係，只是麥克米勒的家人受邀參加典禮，最後沒能得獎真的很可惜。

▲▼麥克米勒。（圖／翻攝自IG／麥克米勒）

▲麥克米勒。（圖／翻攝自麥克米勒IG）

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀

葛萊美得獎名單／《Shallow》得獎！女神卡卡重演《一個巨星的誕生》

《玩具總動員4》是完結篇？「胡迪」湯姆漢克斯：配完最後一句台詞

哈利波特額頭疤痕「不只是閃電」　粉絲被騙了18年！

英國影藝學院獎／《真寵》橫掃7項　《羅馬》搶下最佳影片

懷念大衛鮑伊…過世3年　傳記片確定主演名單！

影集《花邊教主》可能回歸　網友敲碗：時代的眼淚啊！

《鋼鐵人3》彩蛋藏6年！網放大看「原來幻視早就被安排好出場」

《寵物當家2》4招教你當一隻貓！　貓奴們對這幕超有共鳴

真人版《阿拉丁》威爾史密斯神燈精靈首曝光！網友看傻眼

DC蝙蝠俠確定換人當！　「只演了2次」班艾佛列克退位

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

唐綺陽運勢／2星座小心爛桃花！巨蟹「主動有機會」

昆凌受傷⋯只1句話周杰倫秒出現！　「先疼妳」寵妻5細節甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

第61屆葛萊美獎, 葛萊美, 亞莉安娜, Ariana Grande, Cardi B

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《跑男7》4班底確定退出！　新增「3男1女新成員」名單曝光
  2. 拿錢回家算不算「U好」？陶晶瑩「塞爆的冰箱」神解
  3. 巧遇3年前「載范范生產」運將！　黑人搭小黃3大神奇緣分：最美好回憶
  4. 《陰屍路》又一個要角離開　她演完《黑豹》更紅！
  5. 《水行俠》確定推出「恐怖片外傳」　主角是⋯網驚呆：想不到
  6. 12歲女孩甜笑50秒念完「全世界最長姓名」！1000字母驚呆觀眾　　
  7. 正妹主播返鄉被認出　鄉親搶拍：妳在電視看起來比較老
  8. 葛萊美／Cardi B得獎　亞莉安娜「心疼舊愛」怒譙秒刪文
  9. 炎亞綸2019變時尚咖！　紐約狂拍美照「工作人員全臭臉」
  10. 阿翔送兒子上學…一到校門「秒崩潰」　老婆：怕他把我休了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366