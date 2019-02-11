葛萊美／Cardi B得獎　亞莉安娜「心疼舊愛」怒譙秒刪文

▲亞莉安娜原本要穿這套禮服出席典禮。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）



記者許瑞麟／綜合報導

第61屆葛萊美獎於台灣時間11日早上舉行，原本要出席、表演的亞莉安娜（Ariana Grande）最後缺席盛會，卻在Cardi B獲獎時，在推特發文怒斥，雖然最後刪文，仍被網友截圖，讓人好奇究竟發生什麼事？

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亞莉安娜因為和葛萊美節目監製理念不合，決定不出席典禮，傳出因為對方不讓她表演新歌《7 Rings》，製作人則指出她無法及時準備好演出，她回應駁斥，雙方因此合作破局，結果她以專輯《Sweetener》奪下最佳流行演唱專輯，卻無緣親自領下首座葛萊美獎。

▲Cardi B獲獎。（圖／達志影像／美聯社）



正當Cardi B以《Invasion of Privacy》獲得最佳饒舌專輯後，亞莉安娜在推特寫下「literal bulls–t」，之後卻刪文，有人解讀是因為她的好姊妹妮姬米娜（Nicki Minaj）和Cardi B不合，可能是為好友出氣。

▲亞莉安娜發文。（圖／翻攝自亞莉安娜推特）



但另一個原因可能是，已逝前男友麥克米勒（Mac Miller）的專輯《Swimming》也有入圍該獎項，讓亞莉安娜對此結果感到很失望。之後她回覆致歉，一切都和Cardi B沒有關係，只是麥克米勒的家人受邀參加典禮，最後沒能得獎真的很可惜。

▲麥克米勒。（圖／翻攝自麥克米勒IG）