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真人版《阿拉丁》威爾史密斯神燈精靈首曝光！網友看傻眼

記者許瑞麟／綜合報導

迪士尼真人版《阿拉丁》（Aladdin）釋出最新預告，總算可以看到威爾史密斯（Will Smith）所飾演的神燈精靈現身，立刻引起網友討論。

這支最新預告沒有透露太多新資訊，但可以看到男主角Mena Massoud以外的角色出現，包括Marwen Kenzari飾演的反派賈方、娜歐蜜史考特（Naomi Scott）飾演的茉莉公主，法蘭克維爾克（Frank Welker）則幫猴子阿布配音。

真人版《阿拉丁》。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

▲威爾史密斯版本的神燈精靈。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

《阿拉丁》。（圖／《阿拉丁》劇照）

▲《阿拉丁》動畫版。（圖／《阿拉丁》劇照）

此外，威爾史密斯先前在雜誌封面曝光的扮相並非藍色，但他跳出來滅火，強調大家肯定會看到「藍色的精靈」，如今在新預告最後，他的確全身藍色，下半身如動畫裡的炊煙狀，和動畫裡的胖胖的討喜模樣有些出入。

《阿拉丁》動畫版於1992年上映，結合冒險、愛情故事，加上多首經典歌曲搭配，讓本片在全球獲得5.04億美元的票房，如此經典令人難忘，更發展出電視卡通、錄影帶相關電影等。

真人版《阿拉丁》由蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，他也和John August擔任編劇，《大娛樂家》Benj Pasek和Justin Paul負責創作新歌，本片將於2019年5月24日在北美上映。

真人版《阿拉丁》。（圖／《阿拉丁》劇照）

▲《阿拉丁》。（圖／《阿拉丁》劇照）

真人版《阿拉丁》。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

▲茉莉公主。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

真人版《阿拉丁》。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

▲賈方和鸚鵡。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

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