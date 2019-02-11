英國影藝學院獎／《真寵》橫掃7項　《羅馬》搶下最佳影片

▲《真寵》是BAFTA入圍大贏家。（圖／《真寵》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

有「英國奧斯卡」之稱的第72屆英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）在台灣時間11日舉行頒獎典禮，由資深女演員瓊安娜盧利（Joanna Lumley ）主持，開場還挖苦奧斯卡找不到主持人一事。最終《真寵》獲得7項大獎成為最大贏家，《羅馬》4項緊追在後，更奪下最佳影片。

以下為完整得獎名單

最佳影片

《真寵》（The Favourite）

《幸福綠皮書》（Green Book）

《羅馬》（Roma）

《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）

《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）

最佳英國電影

《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）

《真寵》（The Favourite）

《時尚鬼才：McQueen》（McQueen）

《喜劇天團：勞萊與哈台》（Stan & Ollie）

《失控救援》（You Were Never Really Here）

《野獸》（Beast）



最佳導演

帕維烏帕夫利科夫斯基（Paweł Pawlikowski）／《沒有煙硝的愛情》

艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）／《羅馬》

史派克李（Spike Lee）／《黑色黨徒》

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／《一個巨星的誕生》

尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）／《真寵》



最佳男主角

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／《一個巨星的誕生》

雷米馬利克（Rami Malek）／《波希米亞狂想曲》

克里斯汀貝爾（Christian Bale）／《為副不仁》

維果莫天森（Viggo Mortensen）／《幸福綠皮書》

史提夫庫根（Stephen Coogan）／《喜劇天團：勞萊與哈台》





最佳女主角

葛倫克蘿絲（Glenn Close）／《愛‧欺》

女神卡卡（Lady Gaga）／《一個巨星的誕生》

瑪麗莎麥卡錫（Melissa McCarthy）／《Can You Ever Forgive Me？》

奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）／《真寵》

薇拉戴維絲（Viola Davis）／《寡婦》





最佳男配角

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／《幸福綠皮書》

堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）／《美麗男孩》

理查E格蘭特（Richard E. Grant）／《Can You Ever Forgive Me？》

山姆洛克威爾（Sam Rockwell）／《為副不仁》

亞當崔佛（Adam Driver）／《黑色黨徒》





最佳女配角

艾美亞當斯（Amy Adams）／《為副不仁》

克萊兒芙伊（Claire Foy）／《登月先鋒》

瑪歌羅比（Margot Robbie）／《雙后傳》

艾瑪史東（Emma Stone）／《真寵》

瑞秋懷茲（Rachel Weisz）／《真寵》





最佳非英語電影

《小偷家族》╱日本

《羅馬》（Roma）／墨西哥

《我想有個家》（Capernaum）／黎巴嫩

《狗奴人生》（Dogman）／義大利

《沒有煙硝的愛情》（Cold War）／波蘭

最佳原創劇本

《真寵》

《幸福綠皮書》

《羅馬》

《沒有煙硝的愛情》

《為副不仁》

最佳改編劇本

《一個明星的誕生》

《黑色黨徒》

《Can You Ever Forgive Me？》

《登月先鋒》

《If Beale Street Could Talk》

最佳服裝設計

《西部老巴的故事》

《波希米亞狂想曲》

《真寵》

《愛·滿人間》

《雙后傳》

最佳視覺特效

《復仇者聯盟3：無限之戰》

《黑豹》

《怪獸與葛林戴華德的罪行》

《登月先鋒》

《一級玩家》

最佳英國本土傑出處女作（編劇、導演或製片）

《Apostasy》Daniel Kokotajlo（編劇、導演）

《Beast》Michael Pearce（編劇、導演）、Lauren Dark（製片）

《A Cambodian Spring》Chris Kelly（編劇、導演或製片）

《Pili》Leanne Welham（編劇、導演）、Sophie Harman（製片）

《Ray & Liz》Richard Billingham（編劇、導演）、Jacqui Davies（製片）

最佳攝影

《波希米亞狂想曲》

《沒有煙硝的愛情》

《真寵》

《登月先鋒》

《羅馬》



最佳原創音樂

《黑色黨徒》

《If Beale Street Could Talk》

《犬之島》

《愛·滿人間》

《一個明星的誕生》

最佳妝髮

《波希米亞狂想曲》

《真寵》

《雙后傳》

《喜劇天團：勞萊與哈台》

《為副不仁》

最佳藝術指導

《怪獸與葛林戴華德的罪行》

《真寵》

《登月先鋒》

《愛·滿人間》

《羅馬》

最佳剪輯

《波希米亞狂想曲》

《真寵》

《登月先鋒》

《羅馬》

《為副不仁》



最佳音效

《波希米亞狂想曲》

《登月先鋒》

《不可能的任務：全面瓦解》

《噤界》

《一個明星的誕生》

最佳動畫片

《超人特攻隊2》

《犬之島》

《蜘蛛人：新宇宙》



最佳英國短片

《73 Cows》

《Bachelor, 38》

《The Blue Door》

《The Field》

《Wale》

最佳新星

Jessie Buckley

Cynthia Erivo

Barry Keoghan

Lakeith Stanfield

Letitia Wright