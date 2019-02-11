ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

英國影藝學院獎／《真寵》橫掃7項　《羅馬》搶下最佳影片

▲▼《真寵》艾瑪史東、瑞秋懷茲。（圖／《真寵》劇照）

▲《真寵》是BAFTA入圍大贏家。（圖／《真寵》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

有「英國奧斯卡」之稱的第72屆英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）在台灣時間11日舉行頒獎典禮，由資深女演員瓊安娜盧利（Joanna Lumley ）主持，開場還挖苦奧斯卡找不到主持人一事。最終《真寵》獲得7項大獎成為最大贏家，《羅馬》4項緊追在後，更奪下最佳影片。

以下為完整得獎名單

最佳影片
《真寵》（The Favourite）
《幸福綠皮書》（Green Book）
《羅馬》（Roma）
 《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）
《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）

最佳英國電影
《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）
《真寵》（The Favourite）
 《時尚鬼才：McQueen》（McQueen）
《喜劇天團：勞萊與哈台》（Stan & Ollie）
《失控救援》（You Were Never Really Here）
《野獸》（Beast）

最佳導演
帕維烏帕夫利科夫斯基（Paweł Pawlikowski）／《沒有煙硝的愛情》
艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）／《羅馬》
 史派克李（Spike Lee）／《黑色黨徒》
布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／《一個巨星的誕生》
尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）／《真寵》

最佳男主角
布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／《一個巨星的誕生》
雷米馬利克（Rami Malek）／《波希米亞狂想曲》
 克里斯汀貝爾（Christian Bale）／《為副不仁》
維果莫天森（Viggo Mortensen）／《幸福綠皮書》
史提夫庫根（Stephen Coogan）／《喜劇天團：勞萊與哈台》

第72屆英國影藝學院電影獎雷米馬利克（Rami Malek）。（圖／路透）

最佳女主角
葛倫克蘿絲（Glenn Close）／《愛‧欺》
女神卡卡（Lady Gaga）／《一個巨星的誕生》
瑪麗莎麥卡錫（Melissa McCarthy）／《Can You Ever Forgive Me？》
奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）／《真寵》
 薇拉戴維絲（Viola Davis）／《寡婦》

第72屆英國影藝學院電影獎奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）。（圖／路透）

最佳男配角
馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／《幸福綠皮書》
 堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）／《美麗男孩》
理查E格蘭特（Richard E. Grant）／《Can You Ever Forgive Me？》
山姆洛克威爾（Sam Rockwell）／《為副不仁》
亞當崔佛（Adam Driver）／《黑色黨徒》

第72屆英國影藝學院電影獎馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）。（圖／路透）

最佳女配角
艾美亞當斯（Amy Adams）／《為副不仁》
克萊兒芙伊（Claire Foy）／《登月先鋒》
瑪歌羅比（Margot Robbie）／《雙后傳》
艾瑪史東（Emma Stone）／《真寵》
瑞秋懷茲（Rachel Weisz）／《真寵》

第72屆英國影藝學院電影獎瑞秋懷茲（Rachel Weisz）。（圖／路透）
最佳非英語電影
《小偷家族》╱日本
《羅馬》（Roma）／墨西哥
 《我想有個家》（Capernaum）／黎巴嫩
《狗奴人生》（Dogman）／義大利
《沒有煙硝的愛情》（Cold War）／波蘭

最佳原創劇本
《真寵》
 《幸福綠皮書》
《羅馬》
《沒有煙硝的愛情》
《為副不仁》

最佳改編劇本
《一個明星的誕生》
《黑色黨徒》
《Can You Ever Forgive Me？》
《登月先鋒》
《If Beale Street Could Talk》

最佳服裝設計
《西部老巴的故事》
《波希米亞狂想曲》
《真寵》
 《愛·滿人間》
《雙后傳》

最佳視覺特效
《復仇者聯盟3：無限之戰》
《黑豹》
《怪獸與葛林戴華德的罪行》
《登月先鋒》
《一級玩家》

最佳英國本土傑出處女作（編劇、導演或製片）
《Apostasy》Daniel Kokotajlo（編劇、導演）
《Beast》Michael Pearce（編劇、導演）、Lauren Dark（製片）
《A Cambodian Spring》Chris Kelly（編劇、導演或製片）
《Pili》Leanne Welham（編劇、導演）、Sophie Harman（製片）
《Ray & Liz》Richard Billingham（編劇、導演）、Jacqui Davies（製片）

最佳攝影
《波希米亞狂想曲》
《沒有煙硝的愛情》
《真寵》
《登月先鋒》
《羅馬》

最佳原創音樂
《黑色黨徒》
《If Beale Street Could Talk》
《犬之島》
《愛·滿人間》
《一個明星的誕生》

最佳妝髮
《波希米亞狂想曲》
《真寵》
 《雙后傳》
《喜劇天團：勞萊與哈台》
《為副不仁》

最佳藝術指導
《怪獸與葛林戴華德的罪行》
《真寵》
《登月先鋒》
《愛·滿人間》
《羅馬》

最佳剪輯
《波希米亞狂想曲》
《真寵》
《登月先鋒》
《羅馬》
《為副不仁》

最佳音效
《波希米亞狂想曲》
《登月先鋒》
《不可能的任務：全面瓦解》
《噤界》
《一個明星的誕生》

最佳動畫片
《超人特攻隊2》
《犬之島》
《蜘蛛人：新宇宙》

最佳英國短片
《73 Cows》
《Bachelor, 38》
《The Blue Door》
《The Field》
《Wale》

最佳新星
Jessie Buckley
Cynthia Erivo
Barry Keoghan
Lakeith Stanfield
Letitia Wright

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

推薦閱讀

DC蝙蝠俠確定換人當！　「只演了2次」班艾佛列克退位

哈利波特額頭疤痕「不只是閃電」　粉絲被騙了18年！

影集《花邊教主》可能回歸　網友敲碗：時代的眼淚啊！

裘莉和小布婚變2年半首同框！　密會「關鍵3小時」

懷念大衛鮑伊…過世3年　傳記片確定主演名單！

《自殺突擊隊》打掉重練！續集「角色全換新」漫威導演跳槽

《寵物當家2》4招教你當一隻貓！　貓奴們對這幕超有共鳴

「水行俠」傑森摩莫亞也要加入《玩命關頭》宇宙！巨石強森掛保證

《玩具總動員4》是完結篇？「胡迪」湯姆漢克斯：配完最後一句台詞

《玩命關頭9》沒有巨石強森　認了倒數開拍「還沒被通知」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

陳小春悲苦童年「3000元賣掉弟弟！」　3窮孩子逆襲他認：恨父母

昆凌受傷⋯只1句話周杰倫秒出現！　「先疼妳」寵妻5細節甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

英國影藝學院獎, BAFTA Awards

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 隋棠日月潭牽Lucy散步被拍！　Max突衝入鏡「伸手小舉動」萌翻
  2. 《大叔的愛》捧紅田中圭！　這5人死會結婚還漲粉
  3. （不斷更新）葛萊美得獎名單／《Shallow》得獎！女神卡卡重演《一個巨星的誕生》
  4. 《重返20歲》原著是韓國！讓韓國50歲大叔們流淚有原因
  5. 亞莉安娜首奪葛萊美人沒來！飆F**K「我試過了」暗酸他
  6. 英國影藝學院獎／《真寵》橫掃7項　《羅馬》搶下最佳影片
  7. 搭機捷遇隨充爆炸！　他轉頭嚇歪「女神也搭同一班」偶像還來打招呼
  8. HTC VR電影《幕後》《Gloomy Eyes》　入圍美國西南偏南電影節
  9. 瘋電影／老人與槍　活到老搶到老　
  10. 別帶小孩來演唱會！東方神起昌珉教給粉絲的「超現實」人生態度

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366