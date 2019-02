英國影藝學院獎／《真寵》橫掃7項　《羅馬》搶下最佳影片

▲《真寵》是BAFTA入圍大贏家。(圖/《真寵》劇照)

記者許瑞麟/綜合報導

有「英國奧斯卡」之稱的第72屆英國影藝學院電影獎(British Academy of Film and Television Arts,BAFTA)在台灣時間11日舉行頒獎典禮,由資深女演員瓊安娜盧利(Joanna Lumley )主持,開場還挖苦奧斯卡找不到主持人一事。最終《真寵》獲得7項大獎成為最大贏家,《羅馬》4項緊追在後,更奪下最佳影片。

以下為完整得獎名單

最佳影片

《真寵》(The Favourite)

《幸福綠皮書》(Green Book)

《羅馬》(Roma)

《一個巨星的誕生》(A Star Is Born)

《黑色黨徒》(BlacKkKlansman)

最佳英國電影

《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)

《真寵》(The Favourite)

《時尚鬼才:McQueen》(McQueen)

《喜劇天團:勞萊與哈台》(Stan & Ollie)

《失控救援》(You Were Never Really Here)

《野獸》(Beast)



最佳導演

帕維烏帕夫利科夫斯基(Paweł Pawlikowski)/《沒有煙硝的愛情》

艾方索柯朗(Alfonso Cuaron)/《羅馬》

史派克李(Spike Lee)/《黑色黨徒》

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)/《一個巨星的誕生》

尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)/《真寵》



最佳男主角

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)/《一個巨星的誕生》

雷米馬利克(Rami Malek)/《波希米亞狂想曲》

克里斯汀貝爾(Christian Bale)/《為副不仁》

維果莫天森(Viggo Mortensen)/《幸福綠皮書》

史提夫庫根(Stephen Coogan)/《喜劇天團:勞萊與哈台》





最佳女主角

葛倫克蘿絲(Glenn Close)/《愛‧欺》

女神卡卡(Lady Gaga)/《一個巨星的誕生》

瑪麗莎麥卡錫(Melissa McCarthy)/《Can You Ever Forgive Me?》

奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)/《真寵》

薇拉戴維絲(Viola Davis)/《寡婦》





最佳男配角

馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)/《幸福綠皮書》

堤摩西柴勒梅德(Timothee Chalamet)/《美麗男孩》

理查E格蘭特(Richard E. Grant)/《Can You Ever Forgive Me?》

山姆洛克威爾(Sam Rockwell)/《為副不仁》

亞當崔佛(Adam Driver)/《黑色黨徒》





最佳女配角

艾美亞當斯(Amy Adams)/《為副不仁》

克萊兒芙伊(Claire Foy)/《登月先鋒》

瑪歌羅比(Margot Robbie)/《雙后傳》

艾瑪史東(Emma Stone)/《真寵》

瑞秋懷茲(Rachel Weisz)/《真寵》





最佳非英語電影

《小偷家族》╱日本

《羅馬》(Roma)/墨西哥

《我想有個家》(Capernaum)/黎巴嫩

《狗奴人生》(Dogman)/義大利

《沒有煙硝的愛情》(Cold War)/波蘭

最佳原創劇本

《真寵》

《幸福綠皮書》

《羅馬》

《沒有煙硝的愛情》

《為副不仁》

最佳改編劇本

《一個明星的誕生》

《黑色黨徒》

《Can You Ever Forgive Me?》

《登月先鋒》

《If Beale Street Could Talk》

最佳服裝設計

《西部老巴的故事》

《波希米亞狂想曲》

《真寵》

《愛·滿人間》

《雙后傳》

最佳視覺特效

《復仇者聯盟3:無限之戰》

《黑豹》

《怪獸與葛林戴華德的罪行》

《登月先鋒》

《一級玩家》

最佳英國本土傑出處女作(編劇、導演或製片)

《Apostasy》Daniel Kokotajlo(編劇、導演)

《Beast》Michael Pearce(編劇、導演)、Lauren Dark(製片)

《A Cambodian Spring》Chris Kelly(編劇、導演或製片)

《Pili》Leanne Welham(編劇、導演)、Sophie Harman(製片)

《Ray & Liz》Richard Billingham(編劇、導演)、Jacqui Davies(製片)

最佳攝影

《波希米亞狂想曲》

《沒有煙硝的愛情》

《真寵》

《登月先鋒》

《羅馬》



最佳原創音樂

《黑色黨徒》

《If Beale Street Could Talk》

《犬之島》

《愛·滿人間》

《一個明星的誕生》

最佳妝髮

《波希米亞狂想曲》

《真寵》

《雙后傳》

《喜劇天團:勞萊與哈台》

《為副不仁》

最佳藝術指導

《怪獸與葛林戴華德的罪行》

《真寵》

《登月先鋒》

《愛·滿人間》

《羅馬》

最佳剪輯

《波希米亞狂想曲》

《真寵》

《登月先鋒》

《羅馬》

《為副不仁》



最佳音效

《波希米亞狂想曲》

《登月先鋒》

《不可能的任務:全面瓦解》

《噤界》

《一個明星的誕生》

最佳動畫片

《超人特攻隊2》

《犬之島》

《蜘蛛人:新宇宙》



最佳英國短片

《73 Cows》

《Bachelor, 38》

《The Blue Door》

《The Field》

《Wale》

最佳新星

Jessie Buckley

Cynthia Erivo

Barry Keoghan

Lakeith Stanfield

Letitia Wright