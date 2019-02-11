《鋼鐵人3》彩蛋藏6年！網放大看「原來幻視早就被安排好出場」

▲幻視的前身是東尼史塔克的人工智慧管家賈維斯。（圖／《鋼鐵人3》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

漫威電影宇宙（MCU）已經10年，電影中暗藏的許多線索讓影迷樂於挖掘，一刷再刷，現在更有眼尖的粉絲找到《鋼鐵人3》的小彩蛋，疑似早就暗示人工智慧管家「賈維斯」未來會成為「幻視」。

幻視首次現身於2015年的《復仇者聯盟2：奧創紀元》中， 前身賈維斯被奧創摧毀，好在布魯斯班納和東尼史塔克上傳賈維斯的意識，身體透過奧創「再生搖籃」製造，生命源自於洛基權杖上的心靈寶石，電影版的幻視就此誕生。

▲後面的襪子上頭縫著「JARVIS」。（圖／《鋼鐵人3》劇照）



而在2013年上映的《鋼鐵人3》中，有一幕在東尼史塔克的家中，壁爐上頭掛了一條長襪子，上頭縫著「JARVIS」，看來東尼史塔克早就把這位虛擬管家視為家庭中的一份子，襪子的顏色為紅色和綠色，也就是他在2年後出現在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中身上的主要顏色。

電影版幻視的誕生歸功於導演喬斯溫登（Joss Whedon），當初發想後經過漫威和總裁凱文費吉（Kevin Feige）的同意，其實飾演幻視的保羅貝特尼（Paul Bettany）2015年便透露，2012年他就知道這件事，但得要保守秘密。