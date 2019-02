（不斷更新）葛萊美得獎名單／《Shallow》得獎！女神卡卡重演《一個巨星的誕生》

記者許瑞麟/綜合報導

第61屆葛萊美獎於台灣時間11日早上舉行,主持人為艾莉西亞凱斯(Alicia Keys),表演嘉賓包括卡蜜拉(Camila Cabello)、麥莉(Miley Cyrus)、凱蒂佩芮(Katy Perry)、尚恩曼德斯(Shawn Mendes)、賈奈兒夢內(Janelle Monáe)、Post Malone、桃莉巴頓(Dolly Parton)等人。

女神卡卡(Lady Gaga)和Bradley Cooper為《一個巨星的誕生》演唱的《Shallow》獲得最佳流行團體/組合,她上台領獎時,讓不少粉絲直呼彷彿重演電影情節。

年度歌曲 《This Is America》Childish Gambino

最佳流行歌手 女神卡卡(Lady Gaga)《Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)》

最佳流行團體/組合 女神卡卡&Bradley Cooper《Shallow》

最佳流行演唱專輯 亞莉安娜(Ariana Grande)《Sweetener》

最佳舞曲錄製 《Electricity》Silk City and Dua Lipa Featuring Diplo and Mark Ronson

最佳搖滾歌曲 《Masseduction》Jack Antonoff and Annie Clark, songwriters (St. Vincent)

最佳當代都會專輯 The Carters《Everything Is Love》

年度非古典製作人 Pharrell Williams

最佳搖滾專輯 Greta Van Fleet《From the Fires》

最佳鄉村個人演出 Kacey Musgraves《Butterflies》

最佳鄉村組合演唱 Dan + Shay《Tequila》