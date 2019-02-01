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影集《花邊教主》可能回歸　網友敲碗：時代的眼淚啊！

《花邊教主》。（圖／《花邊教主》劇照）

▲《花邊教主》。（圖／《花邊教主》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

美國影集《花邊教主》（Gossip Girl）自2007年首播，於2012年的第6季畫下句點，是許多劇迷的青春回憶，現在傳出本劇有可能回歸拍攝新一季。

據《TV Line》報導，CW電視台總裁Mark Pedowitz在1月31日所舉辦的Television Critics Association冬季新聞巡迴活動上，提出重啟《花邊教主》的想法，「是有個討論，但我不知道會是什麼樣，華納兄弟和（執行製作）Josh Schwartz和Steph anie Savage有很多事情要做，因為你不會想要做任何事時沒有他們。」但目前一切都還在討論階段。

《花邊教主》。（圖／《花邊教主》劇照）

▲布蕾克萊芙莉（中）。（圖／《花邊教主》劇照）

本劇捧紅不少好萊塢明星，包括布蕾克萊芙莉（Blake Lively），劇情描述克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）的旁白，敘述著曼哈頓上東區中一群富裕青少年的生活，像是在貴族學校裡的八卦、友情、愛情等恩怨情仇。

此外，CW也宣布了2019到2020年的影集續訂名單，包括《超自然檔案》、《綠箭俠》、《閃電俠》、《女超人》、《明日傳奇》、《黑閃電》、《河谷鎮》、《朝代》（Dynasty）等。

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花邊教主, Gossip Girl

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