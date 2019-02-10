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地表最強孕婦！　陳意涵產前坐地「做完這件事」：孩子就來了

記者潘慧中／綜合報導

陳意涵跟《16個夏天》的導演許富翔結婚後，9日早上順利生下豬寶寶兒子「小初」，重約2600克，她稍早在微博曝光兒子出生後的首張照片，肉肉的小腳丫融化一票粉絲，好友張鈞甯也開心留言：「歡迎光臨！等你好久了～嘻嘻嘻！」

▲▼陳意涵生下兒子「小初」。（圖／經紀人提供）

▲陳意涵生產前玩拼圖。（圖／經紀人提供）

陳意涵可說是地表最狂孕婦，生產前坐在地毯上玩拼圖，「拼圖拼完你也初（出）來了。」可以看到她紮起長髮，身穿灰色上衣和黑長褲，一手捧著孕肚，笑得相當燦爛開心，看起來已經準備好迎接新生命的到來。

▲▼陳意涵生下兒子「小初」。（圖／經紀人提供）

▲陳意涵曬兒子的肉腳丫。（圖／經紀人提供）

▲張鈞甯恭喜陳意涵。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

▲張鈞甯搶頭香恭喜陳意涵。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

升格當媽的陳意涵和其他母親一樣，忍不住先曬一波小寶貝的照片，她模仿兒子的語氣向大家打招呼：「我叫小初，世界您好。」儘管兒子的正臉照尚未曝光，但可以搶先看到孩子的可愛小腳丫，上頭圈有一條紙帶並印有她的名字，畫面相當溫馨。

▲陳意涵挺孕肚爬山。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

▲陳意涵喜獲一子。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

陳意涵向來熱愛運動，即便懷孕仍不忘保持這個好習慣，上瑜珈課、游泳、爬山跑步樣樣來，有次可能預料到粉絲會擔心，她則笑說有時時刻刻注意身體狀況，「我有認真監控心跳跑步，沒有太喘。」她事前也都有諮詢過醫生，確認只要孕婦本身沒有不適症狀，這些運動基本上都可以做。

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陳意涵, 16個夏天, 16夏, 許富翔

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