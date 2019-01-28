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Sandy「宣布好消息」：嗯我說出口了！　網嗨翻：終於等到

記者許皓婷／綜合報導

藝人Sandy（吳姍儒）長相甜美，又有高學歷，15歲就出國留學的她，反應靈敏、能言善道，經常透過社群網站分享生活點滴，她27日突然在IG宣布自己2019年的重大計劃，更緊張直呼：「嗯，我說出口了！」

▲Sandy宣布要出書。（圖／翻攝自IG／Sandy）

▲Sandy在主持界表現亮眼。（圖／翻攝自IG／Sandy）

Sandy27日在IG發文宣布：「嗯，我說出口了『今年要出書』。」她難掩緊張的心情，無奈地說：「然後，好啦，你看吧，現在壓力大死了！」並透露自己平常雖然腦袋一堆字句，但卻有不符合日常生活步調的寫作怪癖，表示自己目前還沒開始動筆，更崩潰直呼：「到底幹嘛自己煩自己啦！」

Sandy準備要出書後，便開始蒐集資料，她透露過程中，竟然還找到自己國中時期寫的文章，她開心地說：「雖然一點都不中二，但覺得小時候上課不專心很合理啊！因為我永遠都在胡思亂想。」更分享想出書的緣由：「原來不是為了讀者，我寫字是為了我自己啊，我創作是要讓我的腦有個出口啊！」她表示自己鮮少為了誰而寫，但卻總有天外飛來一筆的流暢語句。

▲Sandy宣布要出書。（圖／翻攝自IG／Sandy）

▲Sandy宣布2019年要出書。（圖／翻攝自IG／Sandy）

而Sandy突如其來的好消息，讓一大票粉絲得知後興奮不已，文筆一直受到讚賞的她，準備要出書一事，也吸引大票網友紛紛留言：「哇塞，太期待了」、「終於等到這一天」、「妳出書的話我一定買」。

【Sandy IG全文】

嗯，我說出口了「今年要出書」
然後，好啦，你看吧，
現在壓力大死了，然後平常腦袋一堆字句，
卻有不符合日常生活步調的寫作怪癖，
我還沒卯起來動筆啊！！！
（而且也沒有出版社要幫我出書）
（到底幹嘛自己煩自己啦）

有在蒐集資料，
唉這過程竟然還找到國中時期寫的文章，
時代的眼淚啊，
雖然一點都不中二，
但覺得小時候上課不專心很合理啊！
因為我永遠都在胡思亂想，
永遠都在用高敏感的神經感受世界，
永遠在放大感知能力，再把它文字化。
連去郵局寄信都可以長篇大論，
什麼拿號碼牌的聲音、什麼叫號機的低鳴⋯

原來不是為了讀者，
我寫字是為了我自己啊，
我創作是要讓我的腦有個出口啊，
我鮮少為了誰而寫，
卻總有天外飛來一筆的流暢語句，
實在是感謝上帝，把我創造地那麼有創造力。

呼⋯⋯⋯
那就慢慢來吧，
我還有11個月呢。

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