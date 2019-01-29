正妹搬運工找到「186cm高富帥」真愛 　真命天子身分曝光…是知名主持人！

記者許皓婷／綜合報導

香港正妹搬運工朱芊佩，擁有甜美外貌，還有「香港蘿拉」之稱，身材瘦弱的她，卻能扛起90公斤重的貨品，因日前在綜藝節目分享自身經歷爆紅。她近期參加相親節目，順利和一名「高富帥」配對成功。

▲朱芊佩被譽為「最美搬運工」。（圖／翻攝自微博）



朱芊佩做過不少工作，因厭倦要假面與人交往，覺得搬運工混在男人堆裡，日子反而輕鬆，所以19歲就開始搬運工生活，現在更可以扛起90公斤重的貨品，不過月薪1.8萬港幣（約7萬台幣）的她，卻因為香港物價、房價太高，只住得起俗稱「劏房」的1.5坪分租套房，一個月月租就要價6500港幣（約2.5萬台幣）。

▲朱芊佩住的小套房。（圖／翻攝自微博）

近日，朱芊佩參加大陸相親節目，還化妝換上白色連身裙亮相，和平時的模樣大相逕庭，她透露自己只談過2次戀愛，這次在節目上配對，她先和男方家人見面，3號榮迪申的父親非常欣賞她，而男主角本人登場後，也認同父親職業不分貴賤的說法，並希望給她安穩的生活，不再讓她過苦日子，她最後毫不猶豫選擇了對方，二人開心相擁後，男方更以「公主抱」姿勢抱她下台，配對成功。

▲朱芊佩相親，配對成功。（圖／翻攝自微博）



據悉，和朱芊佩配對成功的榮迪申目前35歲，是大陸國際廣播電台主持人，身高186公分，過去還曾採訪過林志玲、黃渤等知名藝人，不僅有學問，家庭背景也非常好。

►點我看影片！