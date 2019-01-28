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孫安佐19年感情史曝光！　揭「4段戀情失敗」原因：我個性怪

記者許皓婷／綜合報導

孫安佐從美返台後，開始經營YouTube頻道，藉著健身、動漫等題材下手，吸引許多粉絲觀看，瞬間成為網路紅人。他爆紅後，感情動向也連帶備受關注，近期接受專訪時，他也罕見地大方分享自己的歷年愛情史。

▲孫安佐。（圖／翻攝自YouTube）

▲孫安佐成為超夯YouTuber。（圖／翻攝自IG／孫安佐）

孫安佐近日接受專訪時，表示身邊雖然有不少女性朋友，但卻一直沒有女友，他透露自己跟同性、異性相處上沒差別，「如果我開始沒有用對其他男生朋友相處方式的話，就代表是我慢慢喜歡上她了」，接著大方分享自己歷年的感情史，他透露自己19年來，總共喜歡過4個女生，但告白卻全被打槍，以失敗收場。

▲孫安佐。（圖／翻攝自YouTube）

▲孫安佐。（圖／翻攝自YouTube）

▲孫安佐喜歡過4個女生。（圖／翻攝自YouTube）

針對被打槍的原因，孫安佐無奈地表示：「最後1個好像是說，她以為我是很愛玩的那種男生，我就心裡想說『欸，沒有吧？』」他也被女生認為個性很怪，他也不否認，「以前我在國中國小的時候，我的個性有點怪怪的。」他透露自己高二結束前，曾直接衝上台搶走學生主席的麥克風，跟大家說再見，「因為我想說都要走了，想要跟大家說再見」，無厘頭的舉動，也讓在場的人笑翻。

▲孫安佐。（圖／翻攝自YouTube）

▲孫安佐。（圖／翻攝自YouTube）

▲孫安佐。（圖／翻攝自YouTube）

▲孫安佐分享喜歡的類型。（圖／翻攝自YouTube）

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