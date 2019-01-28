滴妹同框「超大咖的他」全程羞笑…秒變迷妹！　網看傻：OMG

記者許皓婷／綜合報導

YouTuber滴妹與哥哥阿滴一起經營語言學習頻道，靠著生動的教學模式，還有拍攝翻唱英文歌曲，深受歡迎。她25日在IG上PO出同框自己偶像的影片，對方超大咖，讓網友看了直呼羨慕。

▲滴妹和哥哥阿滴經營YouTube頻道。（圖／翻攝自IG／滴妹）



滴妹25日在IG分享一則影片，只見畫面中，她掌鏡對著鏡頭，全程露出開心的燦笑，掩不住興奮的神情，接著她輕輕喊了句「Hi～Alan」，身後的男子便抬起頭，開心比出YA，仔細一看，竟然就是知名DJ Alan Walker。

▲滴妹同框Alan walker。（圖／翻攝自IG／滴妹）



而滴妹PO出同框影片後，吸引網友紛紛留言：「滴妹此生無憾」、「天啊是Alan Walker」、「好羨慕啊」，她也直言Alan Walker就是自己的偶像，更透露當下超緊張，網友更虧她：「滴妹好害羞」、「滴妹變迷妹了」，也有人開玩笑地表示「哥哥阿滴在背後，他看起來很火」。

事實上，年僅21歲的Alan Walker（艾倫沃克），不但被封為挪威電音鬼才，更曾奪下世界百大DJ第36名，他近日來台參加第14屆KKBOX風雲榜，也趁空品嘗台灣美食，他透露有去吃火鍋，還首次嘗試了臭豆腐，「看起來像焦糖布丁，結果吃下去有點震驚，跟平常食物不一樣，覺得很新鮮。」而樂迷期待他2019年的新計畫，他也表示：「準備了很多歌曲，相信大家一定會很期待的！」

▲Alan Walker來台參加第14屆kkbox風雲榜。（圖／記者黃克翔攝）