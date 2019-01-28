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卸貨倒數3天！陳意涵挺9月孕肚…照做「這件事」　嚇壞粉絲

記者許皓婷／綜合報導

女星陳意涵跟《16個夏天》導演許富翔結婚後，目前雖挺著9個多月身孕，仍不忘保持運動的好習慣。她曾透露預產期在2月1日，再過幾天就要卸貨的她，28日透露自己又去爬山，嚇壞不少粉絲。

▲陳意涵挺孕肚爬山。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

▲陳意涵預產期在2月1日。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

陳意涵先前曾透露實際預產期在2月1日，隨著臨盆倒數3天，她28日竟然在又微博PO出去爬山的照片，只見她穿著運動外套，戴著帽子，臉上露出開心的表情，她也難掩興奮地表示：「真想見到你的心情 ​​​​。」可見對兒子的到來非常期待。

▲陳意涵挺孕肚爬山。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

▲陳意涵挺孕肚爬山。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

▲陳意涵臨盆在即，還去爬山。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

而陳意涵也PO出寫著101數字的手表，引起粉絲好奇，她則透露是自己爬了101層樓梯，讓網友看了直呼：「快臨盆了還可以爬山哦？厲害了我的發」、「竟然還在爬山，我真的是佩服了」、「地表最強孕婦陳意涵」。

▲陳意涵挺孕肚爬山。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

▲陳意涵挺孕肚爬山。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

▲陳意涵爬了101層樓梯。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

而陳意涵不但勤於運動，身材更是完全不顯胖，私下是吃貨的她笑說：「我其實是假懷孕，人家想休息怎麼樣？肚子藏得比較好，Hold比較緊而已。」她坦言，孕期只胖了3公斤，「我其實吃非常多，但是我太無聊了，所以我還是持續有在運動，一直在跟寶寶搶食，但是熱量又消耗很大。」

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