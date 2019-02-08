郵輪「人妻歌手」連唱3天　真實身份是《紅人榜》冠軍！

▲孟言初三就開工。（圖／專注音提供）



記者關韶文／台北報導

紅人榜冠軍孟言在去年底發行《人生寫真》專輯，發片之後帶旺活動價碼三級跳，邀約暴增，過年初三登郵輪搶錢賺紅包，在郵輪上連續表演三天，一天演出兩場共6場，每場演出長度45分鐘，備好四套前凸後翹突顯身材的服裝上台， 除了讓粉絲聽好歌身之外，好的視覺享受也是非常重要的。

孟言上郵輪演出自己挑選了一些經典國語歌和台語歌，《香格里拉》、《情難忘》、《酒後的心聲》、《愛情恰恰》組曲、《夜市人生》等歌曲，在演唱時難免船上顛頗，唱歌時會有種「暈船」的感覺，在這時候就會都講話和觀眾互動，讓自己稍微回神之後再唱下一首歌。

被問到這種郵輪俗稱賭船是否有在演出之餘去小賭一番，孟言說自己的賭運一向不好，今年一開春就接了六場活動讓自己荷包滿滿，不會把錢拿去賭，在船上看看海景一邊工作一邊享受度假的感覺，真的是人生一大享受。

孟言說自己發片之後專輯歌曲獲得很大的迴響，粉絲常透過臉書私訊，「誇我變漂亮了，我想應該是自己也變得有自信，之前都穿一些包緊緊的衣服，現在會挑一些稍微凸顯身材的衣服，來展現身材！」

由於粉絲都是熟男居多，孟言常常私訊一些比較露骨的留言，比如說「慾火難消需要消火」、「照片讓人有遐想」等等.....剛開始不以為意，後來碰到有位瘋狂粉絲除了留訊息之外還打臉書電話來，電話響了剛好2歲兒子在旁邊差點把電話接起來，後來把瘋狂粉絲刪除才解除危機。