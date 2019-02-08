ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郵輪「人妻歌手」連唱3天　真實身份是《紅人榜》冠軍！

▲▼孟言。（圖／專注音提供）

▲孟言初三就開工。（圖／專注音提供）

記者關韶文／台北報導

紅人榜冠軍孟言在去年底發行《人生寫真》專輯，發片之後帶旺活動價碼三級跳，邀約暴增，過年初三登郵輪搶錢賺紅包，在郵輪上連續表演三天，一天演出兩場共6場，每場演出長度45分鐘，備好四套前凸後翹突顯身材的服裝上台， 除了讓粉絲聽好歌身之外，好的視覺享受也是非常重要的。

孟言上郵輪演出自己挑選了一些經典國語歌和台語歌，《香格里拉》、《情難忘》、《酒後的心聲》、《愛情恰恰》組曲、《夜市人生》等歌曲，在演唱時難免船上顛頗，唱歌時會有種「暈船」的感覺，在這時候就會都講話和觀眾互動，讓自己稍微回神之後再唱下一首歌。

被問到這種郵輪俗稱賭船是否有在演出之餘去小賭一番，孟言說自己的賭運一向不好，今年一開春就接了六場活動讓自己荷包滿滿，不會把錢拿去賭，在船上看看海景一邊工作一邊享受度假的感覺，真的是人生一大享受。

孟言說自己發片之後專輯歌曲獲得很大的迴響，粉絲常透過臉書私訊，「誇我變漂亮了，我想應該是自己也變得有自信，之前都穿一些包緊緊的衣服，現在會挑一些稍微凸顯身材的衣服，來展現身材！」

由於粉絲都是熟男居多，孟言常常私訊一些比較露骨的留言，比如說「慾火難消需要消火」、「照片讓人有遐想」等等.....剛開始不以為意，後來碰到有位瘋狂粉絲除了留訊息之外還打臉書電話來，電話響了剛好2歲兒子在旁邊差點把電話接起來，後來把瘋狂粉絲刪除才解除危機。

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」

鬼鬼尾牙派對「逼男同事戴粉紅假髮」　豪氣灑20萬紅包！

恭喜！導演脫口向女歌手求婚　「101歲外婆」現場見證❤

師大附中風雲人物帥翻！　「被57kg金曲女歌手」搭訕

台北街頭小女孩「望著蘑菇湯沒錢買」　男歌手帥氣結帳！

BCW登上原住民電視台圓夢了！　「對我來說意義重大」

人兒妹回來了！暉倪辦演唱會　創舉「單親媽媽一律半價」

直播主在ikea開直播大唱歌！另一頭觀眾「是莫文蔚本人」

男歌手「第一次打麻將就相公」　從此被排擠成過年陰影！

宇宙人「動人團圓歌」藏洋蔥！　《一桌菜》唱出親情思念

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

康熙愛娶姐妹「一次擁有4對」　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

買飲料經過彩券行「隨便買就中了」！　他靠3招「這款必買」網狂推：中獎率超高

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

公司剛澄清…他們半個月後就認了！　這4對夫妻都「說沒交往→閃婚」

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

Lucy剛滿2歲「大膽舉動」嚇傻隋棠！　網笑噴：媽媽玻璃心

4巨星槓上漫威！演完《鋼鐵人2》男星放話「永不參演」

專訪／孫生爆慘背景「我被全班公幹」⋯親眼看媽上警車：好心痛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孟言

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 借兄弟千萬「錢求不回來」！ 　自己反破產...他們都被義氣害慘
  2. 郵輪「人妻歌手」連唱3天　真實身份是《紅人榜》冠軍！
  3. 《黑澀會》薔薔親妹曝光！　「五官99%神複製」根本短髮的她
  4. 師大附中風雲人物帥翻！　「被57kg金曲女歌手」搭訕
  5. 批華航罷工「處罰消費者」　詹惟中：吊銷惡質機師執照！
  6. 專訪／初戀男友「強暴方式留下我」　對方過世入夢…王琄：和解了
  7. 恭喜！導演脫口向女歌手求婚　「101歲外婆」現場見證❤
  8. 柏林影展開幕／護航淫魔挨轟！茱麗葉畢諾許：他是偉大的製片
  9. 男歌手「第一次打麻將就相公」　從此被排擠成過年陰影！
  10. 劉寅娜被李棟旭擺冷臉！　傻追問：你該不會…討厭女人嗎？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366