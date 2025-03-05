小孟老師／3月5日星座運勢　射手工作感情都超順「還有賭運」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：事業策略成功
感情：邀約朋友晚餐
財運：計畫不易波動
幸運色：金黃色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：職等考試合格
感情：得到異性賞識
財運：財富貴人相助
幸運色：暗紫色
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：業務服務熱情
感情：與同學聊家常
財運：控管預算支出
幸運色：淡紅色
貴人：金牛
小人：獅子
【土象星座】
工作：同事默契十足
感情：獲得異性青睞
財運：理財情商穩定
幸運色：深綠色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：營運策略成功
感情：感情穩定愉悅
財運：勤儉節約持家
幸運色：天藍色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：事業貴人運旺
感情：舊情人重逢日
財運：小額投資穩固
幸運色：純紅色
貴人：雙魚
小人：魔羯
【水象星座】
工作：工作熱情服務
感情：表現獨特魅力
財運：正確理財消費
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：懂得思考策略
感情：共組未來家庭
財運：大膽投資獲利
幸運色：米色
貴人：射手
小人：雙子
工作：新事業新視野
感情：接觸異性機會
財運：投資理智獲利
幸運色：水藍色
貴人：天秤
小人：天蠍
【火象星座】
工作：積極主動學習
感情：家庭含飴弄孫
財運：正財收入穩定
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：業務競爭成功
感情：異性主動靠近
財運：新的投資消息
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：任務順利完成
感情：告白有望成功
財運：賭運好有獲利
幸運色：深黃色
貴人：處女
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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