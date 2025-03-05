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起底采子高富帥新男友！　「棄百萬年薪」回台創業

現正熱戀中2／起底采子高富帥新男友　棄百萬年薪回台創業

▲采子的新對象是高富帥的36歲Hank Chow，兩人出雙入對感情極好。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

26歲謝采紋（采子）又傳新戀情，時報周刊CTWANT在2月22日直擊兩人約會，而采子的新對象就是高富帥的36歲Hank Chow。先前他曾上過小S主持的《小姐不熙娣》節目，當時他透露自己還是單身，不過異性緣相當不錯，對於交往對象的年齡則是加減10歲都可以接受，開出的條件則正好與正值26歲青春年華的采子相符合。

現正熱戀中2／起底采子高富帥新男友　棄百萬年薪回台創業

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▲采子新歡Hank曾上過小S主持的《小姐不熙娣》節目，開出的對象條件則正好與正值26歲青春年華的采子相符合。（圖／翻攝自小姐不熙娣YT／CTWANT）

起底采子新歡Hank Chow，畢業於美國波士頓大學管理商學院，在2011年放棄美國百萬年薪的工作，返台創立了結合生活、運動、娛樂的生活品牌「征服」，還因有感於路跑活動猶如蛋塔效應，希望有個創新獨特的賽事，創辦了「征服障礙挑戰賽」。

現正熱戀中2／起底采子高富帥新男友　棄百萬年薪回台創業

▲采子新男友Hank放棄百萬年薪，從美國返台創業。（圖／翻攝自Hank Chow IG／CTWANT）

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▲熱愛戶外運動的Hank，回台開公司創辦了「征服障礙挑戰賽」。（圖／翻攝自Hank Chow IG／CTWANT）

據了解他從大學時代就常利用課餘時間到墨西哥、柬埔寨等國蓋房子，該公司也和Step30舊鞋救命計畫合作，鼓勵參賽者穿舊鞋，並在完賽後捐出，之後將募集而來的鞋子捐贈到非洲肯亞，幫助當地民遠離寄生蟲的肆虐。

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▲采子多次在社群上有意地幫忙推薦男友公司的產品，大方Tag公司名稱，可說是未來最強賢內助。（圖／翻攝自采子IG／CTWANT）

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▲去年5月Hank在上podcast節目時透露自己因為喜歡自由，當時還是單身。（圖／翻攝自Hank Chow IG／CTWANT）

此外，Hank 在2020年又成立了熟透國際有限公司，產品以天然原型食物萃取研發而成的「綠量 Greenergize」蔬果昔，女友采子也多次在社群上有意地幫忙推薦該公司的產品，大方Tag公司名稱，可說是未來最強賢內助。同時他也經營YT頻道與錄製Podcast節目，多方發展十分有才。

現正熱戀中2／起底采子高富帥新男友　棄百萬年薪回台創業

▲采子的社群分享不少與朋友的合照，與男友合影自然也不能少。（圖／翻攝自采子IG／CTWANT）

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▲采子攝影影片中也可捕捉到Hank的身影，隨處偷偷放閃。（圖／翻攝自采子IG／CTWANT）

去年5月Hank在上podcast節目時透露自己還是單身，並且大談感情觀，「我是一個超級喜歡自由的人，整個世界都是我的playground」，更表示這幾年因為拚創業犧牲了感情，「我從小長大的8、9成的朋友都結婚了，我也是希望有好的時間跟精力進入一個穩定的感情」，以及未來能夠希望組織家庭、有小孩子，「現在這種年紀如果要跟人家花時間，就是要commitment」。

對於與Hank的關係，采子回應本刊表示：「對方是我正在相處的對象，謝謝關心！」

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