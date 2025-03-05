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曾以《我的少女時代》爆紅！韓網見王大陸案全傻眼　韓媒：台星的沒落

記者張筱涵／綜合報導

藝人王大陸閃兵、教唆毆打司機不斷登上社會版面，今（5日）凌晨因傷害罪500萬元交保。這件事情不只在台灣受到關注，由於他曾以《我的少女時代》在韓敞開知名度，南韓網友得知消息後也相當震驚，討論文有多達954則留言。

▲▼ 王大陸交保離去。（圖／記者黃哲民攝）

▲王大陸。（圖／記者黃哲民攝）

王大陸和計程車司機起衝突，教唆友人教訓司機，雙雙被依殺人未遂罪送辦，而在新北地檢署檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見。經過檢方調查，王嫌、游嫌的案由均改為傷害，由於2人涉犯教唆傷害罪、非法利用個人資料等罪嫌，其中王嫌又涉及使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，2人均有逃亡、勾串及滅證之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

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而在韓也有一定知名度的王大陸，很快就在論壇theqoo被討論，網友們紛紛表示「我記得他是勝利和鄭俊英的朋友」、「難怪我之前就不喜歡他」、「我很喜歡那部電影的說，結果竟然是這種人，可惡」、「我真的很喜歡《我的少女時代》，王大陸來韓國的時候我兩次都有去看他欸」、「果然壞人不會只做一件壞事，從兵役賄賂開始又被爆出這件事」。

▲▼王大陸。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

而這件事情也受到南韓媒體高度關注，數十則報導標題可見有寫著「台灣初戀王大陸涉嫌殺人未遂」、「台灣明星的沒落，王大陸涉嫌殺人未遂」、「勝利的朋友王大陸涉嫌殺人未遂」。

▲▼王大陸。（圖／翻攝自NAVER）

▲▼王大陸案件受到韓媒關注。（圖／翻攝自NAVER）

▲▼王大陸。（圖／翻攝自NAVER）

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