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直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！　「全身粉紅色」0遮掩不怕被認出

黃子佼（右）、孟耿如（左）夫妻倆牽著女兒（中），現身新北市三峽喝咖啡，一家人有說有笑。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

黃子佼自從2023年#MeToo事件後離開螢光幕至今，連帶老婆孟耿如也演藝工作全失，上週吳宗憲更在陳志強婚禮上痛批黃子佼是脫褲男。不過3月1日週六下午，本刊讀者直擊黃子佼夫妻倆毫無遮掩、連口罩都沒戴，現身新北市三峽和友人喝咖啡，一家三口和樂融融、臉上都掛著笑容，看似已度過當時一度想輕生的低潮。

3月1日週六下午，黃子佼（右）被本刊讀者目擊穿著超顯眼粉紅上衣跟粉紅帽出門。左為孟耿如。（讀者提供）

▲3月1日週六下午，黃子佼（右）被本刊讀者目擊穿著超顯眼粉紅上衣跟粉紅帽出門。左為孟耿如。（讀者提供）

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3月1日下午5點多，正值連假出遊人潮眾多的時候，黃子佼被本刊讀者目擊穿著超顯眼的粉紅上衣跟粉紅帽，一如過往當藝人時的穿搭，現身新北市三峽的「好適山坡GUHill」。該處是古早味紅磚古厝大庭院祕境咖啡廳，假日一位難求；黃子佼和孟耿如一手拿著咖啡，三人有說有笑地漫步。

隔天孟耿如在社群發出限動，說自己去吃蒙古烤肉。（翻攝自孟耿如IG）

▲隔天孟耿如在社群發出限動，說自己去吃蒙古烤肉。（翻攝自孟耿如IG）

久未工作的黃子佼挺著肚子現身，看似發福不少，據在場民眾觀察表示，黃子佼完全不怕被人認出，夫妻倆也沒戴口罩，跟友人談話時笑得非常大聲。結束聚會後，兩人步行去取車，孟耿如則充滿笑意地看著父女倆，一家人感情融洽。

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鏡週刊, 黃子佼, 孟耿如

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