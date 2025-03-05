直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！　「全身粉紅色」0遮掩不怕被認出

圖文／鏡週刊

黃子佼自從2023年#MeToo事件後離開螢光幕至今，連帶老婆孟耿如也演藝工作全失，上週吳宗憲更在陳志強婚禮上痛批黃子佼是脫褲男。不過3月1日週六下午，本刊讀者直擊黃子佼夫妻倆毫無遮掩、連口罩都沒戴，現身新北市三峽和友人喝咖啡，一家三口和樂融融、臉上都掛著笑容，看似已度過當時一度想輕生的低潮。

▲3月1日週六下午，黃子佼（右）被本刊讀者目擊穿著超顯眼粉紅上衣跟粉紅帽出門。左為孟耿如。（讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

3月1日下午5點多，正值連假出遊人潮眾多的時候，黃子佼被本刊讀者目擊穿著超顯眼的粉紅上衣跟粉紅帽，一如過往當藝人時的穿搭，現身新北市三峽的「好適山坡GUHill」。該處是古早味紅磚古厝大庭院祕境咖啡廳，假日一位難求；黃子佼和孟耿如一手拿著咖啡，三人有說有笑地漫步。

▲隔天孟耿如在社群發出限動，說自己去吃蒙古烤肉。（翻攝自孟耿如IG）

久未工作的黃子佼挺著肚子現身，看似發福不少，據在場民眾觀察表示，黃子佼完全不怕被人認出，夫妻倆也沒戴口罩，跟友人談話時笑得非常大聲。結束聚會後，兩人步行去取車，孟耿如則充滿笑意地看著父女倆，一家人感情融洽。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

【度過低潮享天倫1】黃子佼大爆演藝圈黑料 吳宗憲痛批他才是「脫褲男」

【度過低潮享天倫2】專心育兒、上身心靈課程挺過艱辛 孟耿如自曝：去年幾乎關在家