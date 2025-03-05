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麻衣首揭婚變真相「導火線是生小孩」！　1年就破裂：很多夫妻這樣

麻衣現身東京六本木的街頭，她手拿要價新台幣15萬元的PRADA包，住在有燙金門牌的港區地段。

圖文／鏡週刊

日籍藝人麻衣（佐藤麻衣）2023年和台塑集團王泉仁離婚，女星豪門婚破滅的故事，成為各界八卦的話題。對此麻衣一直保持沉默不願生事；日前本刊記者在日本東京巧遇麻衣，見到她以單親媽媽的身分平和又努力的生活育兒，而恢復單身的她接受專訪，也首度對外揭開婚變主因。

麻衣和王泉仁2014年結婚，但婚後3年就傳出關係急速冷凍，王泉仁經常徹夜未歸，於是形同偽單親的麻衣，獨自帶著孩子飛到日本，直到2023年才藉由法院判決，正式結束9年婚姻。對於離婚主因，八卦傳言滿天飛，終於在本刊獨家訪問下，麻衣願意揭開婚變瘡疤。

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麻衣途經派對氣球店，看著氣球出神，她也經常為兒子辦派對布置。

▲麻衣途經派對氣球店，看著氣球出神，她也經常為兒子辦派對布置。

兩人到底如何從童話故事般的婚姻，走向分開的地步？麻衣首度開口指出彼此關係生變的時間點，「就是自從生小孩後，關係就開始不太一樣，好像很多夫妻會有這樣狀況。」回顧麻衣是在2015年生下兒子，等於婚才結了一年，與王泉仁之間就已名存實亡。

麻衣坦言因她生產之後，將時間都投入在孩子身上，親力親為不假手他人，甚至還陪著孩子一起睡覺；在她疲於當個新手媽媽之時變得分身乏術，無暇顧及前夫王泉仁類爭寵般的情感需求，才逐漸走向了無法挽回的結局。由此可知，麻衣不願對婚內花邊連爆的前夫王泉仁有半句批評，因她樂觀地面對未來，只想在工作和孩子間找到最佳平衡。

此外，麻衣也承認，她和孩子的爸在離婚之後，關係反倒好轉，還會一起討論孩子的教育，她說：「我是覺得讓兒子全方位體驗看看各種興趣，這幾年兒子開始有自己的想法，有想做的事情或不大喜歡的，我就多讓他學習，這方面他父親也同意。」


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鏡週刊, 麻衣, 王泉仁

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